Sneezing Facts: ಸೀನು ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಸೀಕ್ರೆಟ್ 99% ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ!
ಸೀನು ಬರುವುದು ದೇಹದ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ದೇಹದ ಒಂದು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಮೂಗಿನಲ್ಲಿರುವ ಧೂಳು, ಅಲರ್ಜಿ ಕಾರಕಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಾನಿಕಾರಕ ಕಣಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದೇ ಇದರ ಕೆಲಸ.
ಸೀನು ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ವಿಜ್ಞಾನ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ?
ನಮ್ಮ ಮೂಗಿನೊಳಗೆ ನಾಸಲ್ ಮ್ಯೂಕೋಸಾ (Nasal Mucosa) ಎಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಪದರ ಇರುತ್ತದೆ. ಧೂಳು, ಹೊಗೆ, ವೈರಸ್, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ವಾಸನೆ ಈ ಪದರವನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿದಾಗ, ಅಲ್ಲಿರುವ ನರಗಳು ತಕ್ಷಣ ಮೆದುಳಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುತ್ತವೆ. ಮೆದುಳಿನ 'ಸ್ನೀಜ್ ಸೆಂಟರ್' ಸೀನು ಮಾಡಲು ದೇಹಕ್ಕೆ ಆದೇಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆಗ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು ಆಳವಾದ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಎದೆ, ಗಂಟಲು ಮತ್ತು ಮುಖದ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹಠಾತ್ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಮೂಗು ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯಿಂದ ಗಾಳಿಯು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಹೊರಬಂದು, ಹೊರಗಿನ ಕಣಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಸೀನು ನಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು (Respiratory System) ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡುವ ಒಂದು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ.
ಸೀನಿಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು?
ಧೂಳು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು, ಪರಾಗ (Pollen Allergy), ಶೀತ-ನೆಗಡಿ ಅಥವಾ ವೈರಲ್ ಸೋಂಕು, ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಅಥವಾ ರಾಸಾಯನಿಕದ ವಾಸನೆ, ಹೊಗೆ ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯ, ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕೂದಲು, ಪ್ರಖರವಾದ ಬಿಸಿಲು (Photic Sneezing), ತಣ್ಣನೆಯ ಗಾಳಿ, ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯಿಂದಲೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸೀನು ಬರುತ್ತದೆ.
ಸೀನನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಸರಿನಾ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಾ?
ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಸೀನನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ತಡೆಯುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಸೀನನ್ನು ತಡೆದರೆ ಮೂಗು ಮತ್ತು ಕಿವಿಯೊಳಗೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಕಿವಿಯ ಡ್ರಮ್, ಸೈನಸ್ ಅಥವಾ ಗಂಟಲಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಸೀನು ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಬದಲು ಕರವಸ್ತ್ರ ಅಥವಾ ಮೊಣಕೈಯಿಂದ ಮೂಗು-ಬಾಯಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಪದೇ ಪದೇ ಸೀನು ಬರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವೇ?
ದಿನಕ್ಕೆ 1-2 ಬಾರಿ ಸೀನು ಬರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ಹಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸೀನು ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೂಗು ಸೋರುವಿಕೆ, ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ತುರಿಕೆ ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೆ, ಅದು ಅಲರ್ಜಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಸೀನಿನ ಜೊತೆಗೆ ತೀವ್ರ ಜ್ವರ, ಮೈಕೈ ನೋವು ಮತ್ತು ಗಂಟಲು ಸೋಂಕು ಇದ್ದರೆ, ಅದು ವೈರಲ್ ಕಾಯಿಲೆಯ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸೀನು ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
ಸೀನು ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಕರವಸ್ತ್ರ ಅಥವಾ ಟಿಶ್ಯೂನಿಂದ ಮೂಗು ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬಳಸಿದ ಟಿಶ್ಯೂವನ್ನು ಎಸೆಯಿರಿ. ಕೈಗಳನ್ನು ಸಾಬೂನಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಬಳಸಿ. ಅಲರ್ಜಿ ಇದ್ದರೆ ಧೂಳು, ಹೊಗೆ ಮತ್ತು ಅಲರ್ಜಿ ಉಂಟುಮಾಡುವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ.
ಸೀನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಗತಿಗಳು
ಒಂದು ಸೀನಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರು 150-160 ಕಿ.ಮೀ. ತಲುಪಬಹುದು. ಸೀನು ಬಂದಾಗ, ಕಣ್ಣುಗಳು ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ತಾವಾಗಿಯೇ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಪ್ರಖರವಾದ ಬೆಳಕನ್ನು ನೋಡಿ ಸೀನು ಬರುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಫೋಟಿಕ್ ಸ್ನೀಜ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ (Photic Sneeze Reflex) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾಯಿ ಮತ್ತು ಬೆಕ್ಕುಗಳಂತಹ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಹ ಸೀನುತ್ತವೆ. ಸೀನಿನ ಮೂಲಕ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತವೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.