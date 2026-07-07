ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಹೀಗಿದೆಯಾ..ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವೋ ಅದೃಷ್ಟ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ದುರಾದೃಷ್ಟ
ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಮಾನವ ದೇಹದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳ ರಚನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವಭಾವ, ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಪ್ರಾಚೀನ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾದ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ. ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಖದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಭಾಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ದೊಡ್ಡ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ
ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ದೊಡ್ಡ, ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿನವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇತರರಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುವ ಅಥವಾ ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾಗುವ ಬದಲು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬದುಕಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.
ಅವರ ಸ್ವಭಾವ ತುಂಬಾ ಸರಳ, ದಯಾಳು ಮತ್ತು ಬೆರೆಯುವ ಸ್ವಭಾವ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿರುತ್ತಾರೆ.
ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ
ಈ ಜನರು ಸ್ವಭಾವತಃ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕರು. ಯಾರದ್ದೇ ಆದ ಯಾವುದೇ ಸಣ್ಣ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ನಡವಳಿಕೆಯು ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ದುಃಖಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಜನರು ತಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅಂತರವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಯಾವುದನ್ನೂ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಸಣ್ಣ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ
ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಸಣ್ಣ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ಚಿಂತಕರು. ಸಣ್ಣ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಮತ್ತು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಚಿಂತನೆಯಿಂದಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಮಾಷೆ ಅಥವಾ ತೂಕವಿಲ್ಲದ ಮಾತು ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಜನರ ಮುಂದೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾರ ಪ್ರಮಾದಗಳಿಗೂ ಅಥವಾ ಸಿಹಿ ಮಾತುಗಳಿಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಲಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಹಳೆಯ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಜನರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಸ್ವತಃ ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜನರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ
ವೈವಾಹಿಕ ಅಥವಾ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಸಣ್ಣ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತರಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರ ಕೆಲವು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ದೊಡ್ಡ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಅದೃಷ್ಟ, ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸಣ್ಣ ಕಣ್ಣುಗಳು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಗಂಭೀರತೆ ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ರೀತಿಯ ಕಣ್ಣುಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
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