ರಶ್ಮಿಕಾ-ವಿಜಯ್ ರಾಯಲ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ನ ಒಂದೊಂದೇ ಫೋಟೋಗಳು ಈಗ ಹೊರಬರುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಡಿಯೋ ಪೇಜ್ 'ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ-ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮದುವೆಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ರಾಮ-ಸೀತೆ ಕಲ್ಯಾಣದ ಭಾವ ಮೂಡುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಮತ್ತು ಮನೋರಂಜನೆಯ ಸುದ್ದಿ! ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ (Vijay Deverakonda) ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ (Rashmika Mandanna) ಅವರ ಅದ್ದೂರಿ ವಿವಾಹ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಮದುವೆಯ ಫೋಟೋಗಳು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದರೆ, ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ವಿಡಿಯೋ ಪೇಜ್ಗಳೂ ಸಹ ಇವರ ಅಂದಕ್ಕೆ ಮಾರುಹೋಗಿವೆ!
"ವಿಜಯ್-ರಶ್ಮಿಕಾ ಮದುವೆ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮ-ಸೀತೆಯ ಭಾವ!" ಬಾಲಿವುಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಪೇಜ್ಗಳ ಮನಸಾರೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ!
ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಉದಯಪುರದ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ರಾಯಲ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ನ ಒಂದೊಂದೇ ಚಿತ್ರಗಳು ಈಗ ಹೊರಬರುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಡಿಯೋ ಪೇಜ್ ಒಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದೆ. "ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಈ ಮದುವೆಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನನಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ರಾಮ ಮತ್ತು ಸೀತೆಯ ಕಲ್ಯಾಣದ ಭಾವ ಮೂಡುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಾಲು ಈಗ ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಅಲೆ ಎಬ್ಬಿಸಿದೆ.
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಜೋಡಿಗೆ ಅಂತಹ ಹೋಲಿಕೆ ಸಿಗಲು ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಆ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೈವಿಕವಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ಅವರ ಗಾಂಭೀರ್ಯದ ನೋಟ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಮುಗ್ಧತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಆ ನಗು ನೋಡುಗರಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ದೈವಿಕ ಜೋಡಿಯ ನೆನಪು ತರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ರಶ್ಮಿಕಾ ಧರಿಸಿದ್ದ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೀರೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಒಡವೆಗಳು ಅವರನ್ನು ಅಕ್ಷರಶಃ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯಂತೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರು ಧರಿಸಿದ್ದ ರಾಜವಂಶಸ್ಥರ ಉಡುಗೆಯು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ದೈವಿಕ ಕಳೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಈ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫುಲ್ ಖುಷ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. "ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಜೋಡಿಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಮಂದಿಯೇ ಇವರನ್ನು ನೋಡಿ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಜೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಿ" ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗೀತಾ ಗೋವಿಂದಂ ಮತ್ತು ಡಿಯರ್ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿಯ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನೋಡಿ ಮೆಚ್ಚಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ, ಈಗ ಈ ರಾಮ-ಸೀತೆಯ ಹೋಲಿಕೆಯು ಮದುವೆಯ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಕೇವಲ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗವೇ ಈ ಜೋಡಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದಿದ್ದ ಈ ಜೋಡಿ, ಈಗ ಬಾಲಿವುಡ್ನಿಂದಲೂ ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಶಂಸೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಜೋಡಿ ಕೇವಲ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ, ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ದೈವಿಕ ಚಿತ್ರವನ್ನೇ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ನವಜೋಡಿಯ ಸಂಸಾರವು ರಾಮ-ಸೀತೆಯರಂತೆ ಸುಖಮಯವಾಗಿರಲಿ ಎಂಬುದೇ ಎಲ್ಲರ ಆಶಯ. ಏನಂತೀರಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ಈ ಹೋಲಿಕೆ ಈ ಜೋಡಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ!
