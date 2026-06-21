ನಮಗಿಷ್ಟವಾದ ಈ 4 ಗಿಡದ ನೆರಳು ಹಾವಿಗೂ ಇಷ್ಟ! ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರ್ತವೆ
Plants that attract snakes: ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಸಿರಿರಬೇಕು, ಸುಂದರವಾದ ಗಿಡಗಳಿರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರ ಆಸೆ. ಆದರೆ, ನಾವು ಆಸೆಯಿಂದ ಬೆಳೆಸುವ ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳು ನಮಗೇ ಅರಿಯದಂತೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಗಿಡಗಳು ಯಾವುವು?.
ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಗಿಡಗಳು
ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಗಿಡಗಳು
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ಹಾವಿನ ಕಡಿತದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾವುಗಳು ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಕಾಡುಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಬಿಲಗಳಿಂದ ಆಹಾರದ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಹಾವುಗಳು ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೂ (ಜನರು ವಾಸಿಸುವ ಜಾಗ) ಬಂದುಬಿಡುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಗಿಡಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಬಹುದು.
ಬಾಳೆ ಗಿಡ
ಬಾಳೆ ಗಿಡ
ಬಾಳೆ ಗಿಡವು ಹಾವುಗಳು ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಉತ್ತಮವಾದ ಸ್ಥಳವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ದಟ್ಟವಾದ ಎಲೆಗಳು ಅವುಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಬಾಳೆ ಗಿಡಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಪ್ಪೆಗಳು, ಇಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಜೀವಿಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ, ಇವುಗಳು ಅನೇಕ ಹಾವುಗಳ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರವಾಗಿವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹಾವುಗಳು ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು.
ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡ
ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡ
ಮಲ್ಲಿಗೆಯು ತನ್ನ ಸುಗಂಧಭರಿತ ಹೂವುಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಜನರು ಮನೆಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇದನ್ನು ನೆಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದರ ದಟ್ಟವಾದ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಪೊದೆಯಂತಹ ರಚನೆಯು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಜಾಗವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.
ಕೆಸುವಿನ ಗಿಡ
ಕೆಸುವಿನ ಗಿಡ
ಕೆಸುವಿನ ಗಿಡವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೇವಾಂಶವಿರುವ ಮತ್ತು ಒದ್ದೆಯಾದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ದೊಡ್ಡ ಎಲೆಗಳು ನೆಲವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ಕೆಳಗೆ ತಂಪಾದ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶವುಳ್ಳ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ, ಇವು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕೆಸುವಿನ ಗಿಡಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.
ರಬ್ಬರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್
ರಬ್ಬರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್
ರಬ್ಬರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ದಟ್ಟವಾದ ಎಲೆಗಳು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಹಾವುಗಳು ಮರಗಳನ್ನೂ ಹತ್ತುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಗಿಡಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರ ದಟ್ಟವಾದ ಎಲೆಗಳು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತವೆ.
ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಹೇಗೆ?
ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಹೇಗೆ?
ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅಥವಾ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಈ ಗಿಡಗಳಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಸಕಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಪೊದೆಗಳನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿಸುತ್ತಿರಿ. ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಹಾವುಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
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