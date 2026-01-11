11 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆಯಿದು, ಇದು ಮತ್ತೆ ಬರುವುದು 2037 ರಲ್ಲಿ!
February 2026 phenomenon: ಇಲ್ಲಿರುವ ಫೋಟೋ ಗಮನಿಸಿ.. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ರಚನೆಯು ಪ್ರತಿ 6 ಅಥವಾ 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಭವಿಸುವ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ
ಫೆಬ್ರವರಿ 2026ರ ತಿಂಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ "ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫೆಬ್ರವರಿ" ಎಂದು ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ರಚನೆ. 2026 ಅಧಿಕ ವರ್ಷವಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷದ ಫೆಬ್ರವರಿ ಎಂದಿನಂತೆ ಕೇವಲ 28 ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ 7 ರಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಭಾಗಿಸುವಂತೆ ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೇಗಂತ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..
ಇಲ್ಲಿರುವ ಫೋಟೋ ಗಮನಿಸಿ..
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 2026ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ಭಾನುವಾರದಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ಶನಿವಾರದಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಈ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳು ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಆಯತಾಕಾರದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಹೌದು. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ್ದು ಗಮನಿಸಿ, ಈಗಿನದ್ದೂ ಗಮನಿಸಿ. ಇದರ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾಲುಗಳೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿವೆ.
ಐದು ಬಾರಿ ಬರುತ್ತವೆ
ಈ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳು ಭಾನುವಾರದಿಂದ ಶನಿವಾರದವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಾರಗಳು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಾರಗಳು ಐದು ಬಾರಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಈ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳನ್ನು "ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ದಿನಗಳು ಸಮವಾಗಿವೆ.
ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ
ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಪ್ರತಿ 6 ಅಥವಾ 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಭವಿಸುವ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಇದೇ ರೀತಿಯ "ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫೆಬ್ರವರಿ" 2015 ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. 11 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ಅಪರೂಪದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು 2026 ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನೆಚ್ಚಿನ ತಿಂಗಳು
ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಲವರು ಈ ತಿಂಗಳನ್ನು "ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನೆಚ್ಚಿನ ತಿಂಗಳು" ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಯೋಜನೆ, ಸಂಬಳವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 2026 ಅನ್ನು ವಿಶೇಷ ತಿಂಗಳು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ "ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫೆಬ್ರವರಿ" 2037 ರಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.