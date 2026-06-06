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ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ 7 ಟ್ರೆಂಡಿ ಕರ್ಟನ್‌ಗಳು: ಸಿಂಪಲ್ ಮನೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಸಖತ್ ಲುಕ್!

life Jun 06 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:Chat gpt
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ಶೀರ್ ವೈಟ್ ಕರ್ಟನ್

ಹಗುರ ಹಾಗೂ ಪಾರದರ್ಶಕವಾದ ಶೀರ್ ಕರ್ಟನ್‌ಗಳು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬೆಳಕನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇವು ಕೋಣೆಯನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ, ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. 

Image credits: Chat gpt
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ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕರ್ಟನ್

ಎಲೆಗಳು, ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ನಿಸರ್ಗ-ಪ್ರೇರಿತ ಪ್ರಿಂಟ್‌ಗಳಿರುವ ಕರ್ಟನ್‌ಗಳು ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿವೆ. ಇವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಜಾತನವನ್ನು ತುಂಬಿ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಉದ್ಯಾನವಿದ್ದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

Image credits: Chat gpt
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ಪೇಸ್ಟಲ್ ಬ್ಲೂ ಶೇಡ್ ಕರ್ಟನ್

ತಿಳಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣವು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆರಾಮದಾಯಕ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಶೇಡ್ ಕೋಣೆಗೆ ಶಾಂತ, ತಂಪಾದ ಮತ್ತು ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಇಂಟೀರಿಯರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

Image credits: Chat gpt
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ಲಿನೆನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಕರ್ಟನ್

ಲಿನೆನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್‌ನ ಕರ್ಟನ್‌ಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿವೆ. ಅವುಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಮನೆಗೆ ಕ್ಲಾಸಿ ಮತ್ತು ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. 

Image credits: Chat gpt
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ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕರ್ಟನ್

ನೀವು ಕಂಟೆಂಪರರಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಾಗಿದ್ದರೆ, ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಕರ್ಟನ್‌ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅವುಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್‌ಗಳು ಕೋಣೆಗೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮತ್ತು ಮಾಡರ್ನ್ ಟಚ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.

Image credits: Chat gpt
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ಅರ್ಥಿ ಟೋನ್ ಕರ್ಟನ್

ಬೇಜ್, ಟೆರಾಕೋಟಾ ಮತ್ತು ಆಲಿವ್ ಗ್ರೀನ್‌ನಂತಹ ಅರ್ಥಿ ಶೇಡ್‌ಗಳು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಈ ಬಣ್ಣಗಳು ಮನೆಗೆ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

Image credits: Chat gpt
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ಡ್ಯುಯಲ್ ಲೇಯರ್ ಕರ್ಟನ್

ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಎರಡೂ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೆಸಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಡ್ಯುಯಲ್ ಲೇಯರ್ ಕರ್ಟನ್‌ಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ. ಶೀರ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕೌಟ್ ಲೇಯರ್‌ನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಲಕ್ಷುರಿ ಫೀಲ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: chat gpt

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