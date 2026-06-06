ಹಗುರ ಹಾಗೂ ಪಾರದರ್ಶಕವಾದ ಶೀರ್ ಕರ್ಟನ್ಗಳು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬೆಳಕನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇವು ಕೋಣೆಯನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ, ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಎಲೆಗಳು, ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ನಿಸರ್ಗ-ಪ್ರೇರಿತ ಪ್ರಿಂಟ್ಗಳಿರುವ ಕರ್ಟನ್ಗಳು ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿವೆ. ಇವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಜಾತನವನ್ನು ತುಂಬಿ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಉದ್ಯಾನವಿದ್ದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ತಿಳಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣವು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆರಾಮದಾಯಕ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಶೇಡ್ ಕೋಣೆಗೆ ಶಾಂತ, ತಂಪಾದ ಮತ್ತು ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಲಿನೆನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ನ ಕರ್ಟನ್ಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿವೆ. ಅವುಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಮನೆಗೆ ಕ್ಲಾಸಿ ಮತ್ತು ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಕಂಟೆಂಪರರಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಾಗಿದ್ದರೆ, ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಕರ್ಟನ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅವುಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಗಳು ಕೋಣೆಗೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮತ್ತು ಮಾಡರ್ನ್ ಟಚ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಬೇಜ್, ಟೆರಾಕೋಟಾ ಮತ್ತು ಆಲಿವ್ ಗ್ರೀನ್ನಂತಹ ಅರ್ಥಿ ಶೇಡ್ಗಳು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಈ ಬಣ್ಣಗಳು ಮನೆಗೆ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಎರಡೂ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೆಸಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಡ್ಯುಯಲ್ ಲೇಯರ್ ಕರ್ಟನ್ಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ. ಶೀರ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕೌಟ್ ಲೇಯರ್ನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಲಕ್ಷುರಿ ಫೀಲ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕುಕ್ಕರ್ ಬಳಸಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಲಿಂಬು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ: ಹಂತ ಹಂತದ ಮಾಹಿತಿ
50ರಲ್ಲೂ ಸಖತ್ ಗ್ರೇಸ್: ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಈ 7 ಚೈನೀಸ್ ಕಾಲರ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್!
Gen Z ಹುಡುಗಿಯರ ಹೊಸ ಕ್ರೇಜ್! ರಾತ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಸಖತ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವ ಡ್ರೆಸ್ಗಳು
ಹೊಟ್ಟೆ ಬೊಜ್ಜು ಕಾಣಿಸದಂತೆ ಮಾಡುವ ಸುಂದರ ಕುರ್ತಾ ಟಾಪ್ಗಳಿವು!