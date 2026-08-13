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- Independence Day Wishes in Kannada: ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಬೆಸ್ಟ್ ಶುಭಾಶಯ, ಮೆಸೇಜ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕೋಟ್ಸ್
Independence Day Wishes in Kannada: ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಬೆಸ್ಟ್ ಶುಭಾಶಯ, ಮೆಸೇಜ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕೋಟ್ಸ್
ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ಭಾರತವು ತನ್ನ 80ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನದಂದು ಕುಟುಂಬ, ಸ್ನೇಹಿತರು, ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಸಂಭ್ರಮ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು! ನಮ್ಮ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಸದಾ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹಾರಾಡಲಿ.
ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ವೀರರಿಗೆ ನಮನ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!
ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಏಕತೆ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಸದಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!
ಭಾರತೀಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರುವ ಹೆಮ್ಮೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸದಾ ಇರಲಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಮಗೆ ದೊರೆತ ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆ. ಅದನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ, ಕಾಪಾಡೋಣ. ಜೈ ಹಿಂದ್!
ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!
ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಶಕ್ತಿ. ಈ ಹೆಮ್ಮೆಯ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!
ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಮಹನೀಯರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ, ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು
ನಮ್ಮ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜದಂತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕೀರ್ತಿಯೂ ಸದಾ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರಲಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್!
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಂಭ್ರಮ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಭರವಸೆ ತರಲಿ.
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೇವಲ ಹಕ್ಕಲ್ಲ, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಇದೆ. ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡೋಣ.
ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ, ಉತ್ತಮ ಭಾರತದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೈಜೋಡಿಸೋಣ.
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು
ಇಂದು ನಾವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಿಂದೆ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ವೀರರ ತ್ಯಾಗವಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸೋಣ.
ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಉತ್ತಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಉತ್ತಮ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡೋಣ.
ಭಿನ್ನತೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಒಂದಾಗಿ ನಿಲ್ಲೋಣ. ನಮ್ಮ ಏಕತೆಯೇ ಭಾರತದ ಶಕ್ತಿ.
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅರಿತು, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಭಾರತವನ್ನು ಕಟ್ಟೋಣ.
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು
ಭಿನ್ನತೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಒಂದಾಗಿ ನಿಲ್ಲೋಣ. ನಮ್ಮ ಏಕತೆಯೇ ಭಾರತದ ಶಕ್ತಿ.
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅರಿತು, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಭಾರತವನ್ನು ಕಟ್ಟೋಣ.
ನಮ್ಮ ಕನಸುಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಲಿ, ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಿರಲಿ.
ಹಿಂದಿನ ತ್ಯಾಗಗಳಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದು, ಭವಿಷ್ಯದ ಭಾರತವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸೋಣ.
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ದೇಶದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ.
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