Pitru Paksha 2025: ಪೂರ್ವಜರು 'ತುಳಸಿ' ವಾಸನೆಯಿಂದ ಏಕೆ ಸಂತೋಷಪಡ್ತಾರೆ?
Pitru Paksha rituals ಶ್ರಾದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಸುವಾಸನೆಯು ಪೂರ್ವಜರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ವಿಷ್ಣು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.
ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿದೆ ಪುರಾವೆ
ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರಾದ್ಧದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೂರ್ವಜರು ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳ ಸುವಾಸನೆಯಿಂದ ಸಂತಸಗೊಂಡು ಗರುಡನ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿ ವಿಷ್ಣು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಪಿಂಡಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಪೂರ್ವಜರು ಪ್ರಪಂಚದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ತೃಪ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಪುರಾವೆಗಳಿವೆ.
ಶ್ರಾದ್ಧ ಮಾಡುವಾಗ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳಿವು...
*ಎಳ್ಳನ್ನು ದೇವತೆಗಳ ಆಹಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವಜರನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವ ಏಕೈಕ ವಸ್ತು ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಶ್ರಾದ್ಧ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
*ಶ್ರಾದ್ಧ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು.
*ಆಸನವಿಲ್ಲದೆ ಶ್ರಾದ್ಧ ಮಾಡಬಾರದು, ಕುಶ ಆಸನವನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮರದ ಹಲಗೆಯನ್ನು ಆಸನವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಮೊಳೆಗಳು ಇರಬಾರದು, ಉಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ರೇಷ್ಮೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಆಸನವನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು, ಅಂತಹ ವಿವರಗಳು ಶ್ರಾದ್ಧ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.
ಶ್ರಾದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಲಾದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳು
ಎಳ್ಳು, ಬಾರ್ಲಿ, ಅಕ್ಕಿ, ಗೋಧಿ, ಹಸುವಿನ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಸಕ್ಕರೆ, ಉತ್ತಮ ತರಕಾರಿಗಳು, ಮರದ ಸೇಬು, ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು, ದಾಳಿಂಬೆ, ಆಕ್ರೋಡು, ಕಸೇರು, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಖರ್ಜೂರ, ಕಿತ್ತಳೆ, ಪ್ಲಮ್, ವೀಳ್ಯದೆಲೆ, ಶುಂಠಿ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಬೆರಿಗಳು, ಬೆಲ್ಲ, ಕಮಲದ ಬೀಜ, ನಿಂಬೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಶ್ರಾದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪುರಾವೆ ವಾಯು ಪುರಾಣ, ಶ್ರಾದ್ಧ ಚಂದ್ರಿಕಾ, ಶ್ರಾದ್ಧ ವಿವೇಕ, ಶ್ರಾದ್ಧ ಪ್ರಕಾರ, ಶ್ರಾದ್ಧ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಶ್ರಾದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾದ ಆಹಾರ
ಮಿಲ್ಲೆಟ್ಸ್, ಕಡಲೆ, ಬೇಳೆ, ದೊಡ್ಡ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ, ಸಟ್ಟು, ಮೂಲಂಗಿ, ಕಪ್ಪು ಜೀರಿಗೆ, ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪು, ಸೋರೆಕಾಯಿ, ಕುಂಬಳಕಾಯಿ, ದೊಡ್ಡ ಸಾಸಿವೆ, ಕಪ್ಪು ಸಾಸಿವೆ ಎಲೆಗಳು, ಶತಪುಷ್ಪಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಹಳೆಯ, ಕೊಳೆತ, ಹಸಿ, ಅಶುದ್ಧ ಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ಆಹಾರವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆಹಾರ ಪಾತ್ರೆಗಳು
ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ಕಂಚು ಮತ್ತು ತಾಮ್ರದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಉತ್ತಮ. ಅವುಗಳ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿತ್ತಾಳೆಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು, ಆದರೆ ಬಾಳೆ ಎಲೆಯ ಮೇಲಿನ ಶ್ರಾದ್ಧ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶ್ರಾದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲು ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು.
ಜನಪ್ರಿಯ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಮರದ ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಎಲೆ ಬಟ್ಟಲುಗಳು (ಬಾಳೆ ಎಲೆಯಲ್ಲ) ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ಶ್ರಾದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲು ಬೆಳ್ಳಿ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನ, ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಕಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಳಸಬಾರದು.