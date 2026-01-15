ಬಿಯರ್ ಬಾಟಲಿಗಳು ಕಂದು, ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದಲ್ಲೇ ಯಾಕಿರುತ್ತವೆ?, ಅಸಲಿ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ
Beer bottle color explained: ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕರು ಬಿಯರ್ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ತಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ವರೆಗೆ ಬಿಯರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಆಸಕ್ತಿಕರ ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ತಿಳಿಯೋಣ.
ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣವಿದೆ
ಬಿಯರ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಾಟಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಿಯರ್ ಬಾಟಲಿಗಳು ಗಾಜಿನದ್ದಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಯರ್ ಬಾಟಲಿಗಳು ಕಂದು ಅಥವಾ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು. ಈ ಬಣ್ಣದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣವಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು
ಬಿಯರ್ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಮೊದಲು ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಂತರ ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿಗಳ ಬಳಕೆ ಬಂತು. ಬಿಯರ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಬೆಳೆದು ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾಗಾಟ ಆರಂಭವಾದಾಗ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಯಿತು. ಬಿಯರ್ನ ರುಚಿ ಬೇಗನೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿಟ್ಟ ಬಿಯರ್ನಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು.
ರುಚಿ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ
ಬಿಯರ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಪ್ಸ್ ಎಂಬ ಮುಖ್ಯ ಪದಾರ್ಥ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಬಿಯರ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ರುಚಿ, ವಾಸನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಯುವಿ ಕಿರಣಗಳು ಬಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಹಾಪ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದು ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ 'ಸ್ಕಂಕಿ ಸ್ಮೆಲ್' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿಟ್ಟ ಬಿಯರ್ ರುಚಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಯುವಿ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತಡೆಯುತ್ತೆ
ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು. ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಗಾಜು ಯುವಿ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾಟಲಿಯು ಬಿಯರ್ ರುಚಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ. ವಾಸನೆ ಕೆಡದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಬಾಟಲಿಯು ಬಿಯರ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಯಿತು.
ಇದನ್ನೇ ಗುರುತನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು
ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ವೇಳೆ ಕಂದು ಗಾಜಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಕಂಪನಿಗಳು ಹಸಿರು ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದವು. ಇದು ಯುವಿ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಜನರಿಗೆ ಈ ಬಣ್ಣ ಇಷ್ಟವಾದ ಕಾರಣ, ಕೆಲವು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಇದನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಗುರುತನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡವು.
ಪಾರದರ್ಶಕ ಬಾಟಲಿಗಳು ಯಾಕೆ ಅಪರೂಪ?
ಪಾರದರ್ಶಕ ಬಾಟಲಿಗಳು ಯುವಿ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಯರ್ ಬೇಗನೆ ಕೆಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.