ಒಣಗುತ್ತಿರುವ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಸೊಂಪಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಈ ಪುಡಿ ಬಳಸಿ
Tulsi Plant Care: ಭಾರತೀಯ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡವು ಕೇವಲ ಸಸ್ಯವಲ್ಲ, ಅದು ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಒಣಗಲು ಅಥವಾ ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಆಗ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಇಷ್ಟೇ..
ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಬೇಡ
ಭಾರತೀಯ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ, ಅತಿಯಾದ ನೀರು ಅಥವಾ ಬಿಸಿಲಿನ ಅಭಾವದಿಂದ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಒಣಗಲು ಅಥವಾ ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
ತುಳಸಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಏಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು?
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗೊಬ್ಬರದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ, ರಂಜಕ (Phosphorus) ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂನಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿದ್ದು, ಇವು ಗಿಡದ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳು ಹಸಿರಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ.
ತುಳಸಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಹಾಕುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ
ಮೊದಲು ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ.
ಅವು ಪೂರ್ತಿ ಒಣಗಿದ ನಂತರ ಮಿಕ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಈ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ದ್ರಾವಣ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ.
ಈ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿ. ಹಾಕುವ ಮುನ್ನ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿದರೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತವೆ.
ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಈ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ
ಎಂದಿಗೂ ಹಸಿ ಅಥವಾ ತಾಜಾ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಇದರಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಶಿಲೀಂಧ್ರ (Fungus) ಅಥವಾ ಕೀಟಗಳ ಬಾಧೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಈ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಗಿಡ ಹಚ್ಚಹಸಿರಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಣಗುತ್ತಿರುವ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹಸಿರಾಗಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಕೇವಲ ಗೊಬ್ಬರವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಸರಿಯಾದ ಆರೈಕೆಯೂ ಮುಖ್ಯ. ಗಿಡಕ್ಕೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 4–5 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬಿಸಿಲು ಸಿಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಅತಿಯಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಕುಂಡದ ಮಣ್ಣು ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹೋಗುವಂತಿರಲಿ.
ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಿಡದ ಹೂವು ಮತ್ತು ಒಣಗಿದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದರಿಂದ ಗಿಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸರಿಯಾದ ಆರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ಒಣಗುತ್ತಿರುವ ತುಳಸಿ ಗಿಡವೂ ಮತ್ತೆ ಹಚ್ಚಹಸಿರಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.