ಬೆಳಗ್ಗೆನಾ? ರಾತ್ರಿನಾ? ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಯ್ತು ಹಾವು ಕಚ್ಚುವ ಸಮಯ.. ಈ ಟೈಂನಲ್ಲಿ ಹುಷಾರ್!
Snakebite prevention: ಹಾವಿನ ಕಡಿತದ ಅಪಾಯ ಕೇವಲ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದ್ದರೆ ಅದು ತಪ್ಪು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಹಾವಿನ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಅಸಲಿ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ
ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಹಾವು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದು ಸವಿಸ್ತಾರವಾದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾವಿನ ಕಡಿತದ ಅಪಾಯವು ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಎರಡೂ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಅಧ್ಯಯನ ಹೇಳುವುದೇನು?
ಅಧ್ಯಯನ ಹೇಳುವುದೇನು?
ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಶೇಕಡ 52.6 ರಿಂದ 54.6 ರಷ್ಟು ಹಾವಿನ ಕಡಿತದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹಗಲಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲೇ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಉಳಿದ 47.4 ರಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸಂಜೆ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ, ಕತ್ತಲೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲೇ ಹಾವುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಚ್ಚುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯವೇ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ
ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯವೇ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಹಾವಿನ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಹೊಲಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೊರಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.
ರಾತ್ರಿ ಮಾತ್ರನಾ?
ರಾತ್ರಿ ಮಾತ್ರನಾ?
ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವಾಗ ಬ್ಯಾಟರಿ ಲೈಟ್ ಅಥವಾ ಟಾರ್ಚ್ ಬಳಸುವಂತೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇವಲ ರಾತ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ರೈತರು ಮತ್ತು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳು
ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳು
*ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಬೂಟುಗಳು ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು.
*ಕಟಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗಿಡಗಂಟೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ದೀರ್ಘವಾದ ಕೋಲನ್ನು ಬಳಸಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು.
*ಹಗಲಿನಲ್ಲೂ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವುದು.
*ಕೇವಲ ರಾತ್ರಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಸರಿಯಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಹಾವಿನ ಕಡಿತದಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ.
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