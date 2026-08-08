ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋದ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್-ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ನೀಲಿ ಮಾರ್ಗದ ಕಾಮಗಾರಿ ಶೇ. 72.75ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 2026-27ರ ನಡುವೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ತೆರೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಬಾಕಿ ಇರುವುದರಿಂದ 3ನೇ ಹಂತದ ಆರೆಂಜ್ ಮಾರ್ಗವು ಕೇವಲ ಶೇ. 3.6ರಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋದ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ನೀಲಿ ಮಾರ್ಗದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸದ್ಯ ಶೇಕಡಾ 72.75 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ನಿಗದಿತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂದು BMRCL ಹೇಳಿದೆ. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಾರಿಡಾರ್ 2026 ರ ಅಂತ್ಯದಿಂದ 2027 ರ ಅಂತ್ಯದ ನಡುವೆ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವುದರಿಂದ 3 ನೇ ಹಂತದ ಆರೆಂಜ್ ಮಾರ್ಗವು ಕೇವಲ 3.6% ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಎಂದಿದೆ.
ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್-ಕೆಆರ್ ಪುರಂ ವಿಭಾಗವು 2026 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ, ಹೆಬ್ಬಾಳ-ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ (ಕೆಐಎ) 2027 ರ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಆರ್ ಪುರಂ-ಹೆಬ್ಬಾಳ ವಿಭಾಗವು 2027 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ತೆರೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋದ 58.19 ಕಿ.ಮೀ. ಹಂತಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ 2ಎ ಮತ್ತು 2ಬಿ ಹಂತಗಳು ಜೂನ್ ವೇಳೆಗೆ ಶೇ. 72.75 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 72.09 ಕಿ.ಮೀ. ಹಂತ 2 ಯೋಜನೆಯು ಶೇ. 95.70 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 14,788 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 2ಎ ಮತ್ತು 2ಬಿ ಹಂತಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ 58 ಕಿ.ಮೀ. ಬ್ಲೂ ಲೈನ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್-ಕೆಆರ್ ಪುರಂ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ವಿಭಾಗದ ಕೆಲಸವು ಆಗಸ್ಟ್ 2021 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು, ಆದರೆ ಕೆಆರ್ ಪುರಂ-ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ನಿರ್ಮಾಣವು 2022 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.
ಸವಾಲಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ
ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಮರಗಳ ತೆರವು ವಿಳಂಬ, ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ, ಬಾಕಿ ಇರುವ ಅನುಮೋದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೆಆರ್ ಪುರಂ-ಹೆಬ್ಬಾಳ ವಿಭಾಗವು ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನ ವಿಭಾಗವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಜನವರಿ 2023 ರಲ್ಲಿ ಪಿಯರ್ ಕುಸಿದು ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಚಿಕ್ಕ ಮಗನ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಬಿಎಂಆರ್ ಸಿಎಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್-ಕೆಆರ್ ಪುರಂ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದರೂ, ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿಗೆ ಡಿಪೋ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್, ಇಬ್ಲೂರು ಮತ್ತು ಮಾರತಹಳ್ಳಿಯಂತಹ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ.
ಅಡೆತಡೆ ಮೀರಿ ಆರಂಭ
ಈ ಅಡೆತಡೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಯೋಜನೆಯ ಸಮಯವು ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಬಿಎಂಆರ್ ಸಿಎಲ್ ವಕ್ತಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, 3ನೇ ಹಂತದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 45 ಕಿಮೀ ಆರೆಂಜ್ ಲೈನ್ ಕೇವಲ ಶೇ. 3.6ರಷ್ಟು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂದಾಜು ರೂ. 15,611 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದ ಈ ಕಾರಿಡಾರ್, ಕೆಂಪಾಪುರವನ್ನು ಜೆಪಿ ನಗರದಿಂದ ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೊಸಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕಡಬಗೆರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ರೂ. 9,700 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ, ಮೆಟ್ರೋ ಜೋಡಣೆಯ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಯೋಜಿಸಲಾದ 37 ಕಿಮೀ ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಬಾಕಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಆರೆಂಜ್ ಲೈನ್ನ ಕೆಲಸವು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ. ಮೂರು ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಟೆಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಸಿಗುವವರೆಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನವು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ.