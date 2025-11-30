ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಪರ್ ಆಗಿದ್ದ ಈತ ಇಂದು ಅಂಬಾನಿ ಕುಟುಂಬದ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟ್ರೈನರ್, ಸಂಬಳವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
Ambani trainer fees: ಅಂಬಾನಿ ಕುಟುಂಬವು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅವರ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಬಾನಿ ಕುಟುಂಬದ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ತರಬೇತುದಾರು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಗಮನ ಸೆಳೆದ ವಿನೋದ್ ಚನ್ನಾ
ಅಂಬಾನಿ ಕುಟುಂಬದ ಜೀವನಶೈಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಜನಮನದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂಬಾನಿ ಕುಟುಂಬದ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ತರಬೇತುದಾರ ವಿನೋದ್ ಚನ್ನಾ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಎಷ್ಟು ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ?
ವಿನೋದ್ ಚನ್ನಾ ಒರ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಟ್ರೈನರ್. ತೂಕ ತರಬೇತಿ, ಬಾಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಆಹಾರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಮತ್ತು ಅನಂತ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ತೂಕ ಇಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿನೋದ್, ಅಂಬಾನಿ ಕುಟುಂಬದ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿನೋದ್ ಚನ್ನಾ ಎಷ್ಟು ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಬಹುದು.
ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿನೋದ್ ಚನ್ನ ಅವರ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ನ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿನೋದ್ ತಮ್ಮ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸಹ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ 12 ಸೆಶನ್ಸ್ಗೆ 100,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತಾರಂತೆ. ಈ ಸೆಶನ್ಸ್ ಐಚ್ಛಿಕ (optional).
ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮ ಜಿಮ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರೆ ಅವರು ದೂರ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಸಮಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 150,000 ರೂಪಾಯಿಗಳು, 250,000 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 300,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಅವರ ದೈನಂದಿನ ಶುಲ್ಕ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿರಬಹುದು ಎಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ
ವಿನೋದ್ ಚನ್ನಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದು, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಗೆ ತಾಲೀಮು ನೀಡುವ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಜಾನ್ ಅಬ್ರಹಾಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಪ್ರತಿಭೆ
ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ವಿನೋದ್ ಚನ್ನಾ, ನಾನು ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಎಂದಿಗೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಕಳಪೆಯಾಗಿತ್ತು. ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಸ ಗುಡಿಸುವವರಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಮೊದಲ ಕೆಲಸ ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರ್ ಟ್ರೈನರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ದಿನವಿಡೀ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಟ್ಗಳನ್ನು ಲೋಡ್ ಮತ್ತು ಇಳಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
