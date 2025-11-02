Nita Ambani: ನೀತಾ ಅವರ ಟೀಂ ಜಾಮ್ನಗರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಾಗಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ಪಾರ್ಟಿ ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಅದರ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೀರೆಯ ಬದಲಿಗೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಸೂತಿ ಮಾಡಿದ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಸೂಟ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀತಾ ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು.
ನವೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ತಮ್ಮ 62 ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡರು. ನೀತಾ ಅವರ ಟೀಂ ಜಾಮ್ನಗರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಾಗಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ಪಾರ್ಟಿ ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಅದರ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 2 ರಂದು, ಅಂಬಾನಿ ಕುಟುಂಬದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೇಜ್ ಈ ಮುದ್ದಾದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. "ಜಾಮ್ನಗರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ" ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನದಂದು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯವನ್ನು ಗೆದ್ದಿತ್ತು.
ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡ ನೀತಾ
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಟೀಂ ನೀತಾ ಬರುವ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ, ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿದರು. ನಗುತ್ತಾ, ನೀತಾ ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ನಂತರ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಪ್ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರು ನೀತಾ ಅವರ ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಕೇಕ್ ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ, ಅದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ನೀತಾ ಲುಕ್
ಅದ್ಭುತ ಸೀರೆ ಧರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ, ಈ ಬಾರಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೀರೆಯ ಬದಲಿಗೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಸೂತಿ ಮಾಡಿದ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಸೂಟ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇನ್ನು ಪರಿಕರಗಳ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನೀತಾ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್, ಚಿನ್ನದ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್, ಡೈಮಂಡ್ ರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು.
ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋ
ಈ ಹಿಂದೆ ನೀತಾ ಅವರು ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದ್ದ ದಿರಿಸು ಮತ್ತು ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸಳೆದಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿಯವರನ್ನು ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಯ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದವರು ಅವರಿಗೆ 60 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ಎಂದು ಯಾರೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದರು. ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿಯವರ ಸೀರೆಯೊಂದಿಗೆ 200 ವರ್ಷ ಹಳೆಯದಾದ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ನೋಡಲು ಸುಂದರವಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಅವರ ಆಭರಣ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಮೇಲಿನ ಪೆಂಡೆಂಟ್ನ ಗಿಳಿಯ ಆಕಾರವು ಅದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿಸಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನ ಐಷಾರಾಮಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲು ಪಚ್ಚೆಗಳು, ಮಾಣಿಕ್ಯಗಳು, ವಜ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಬಹಳ ಅಮೂಲ್ಯವಾದವು ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀತಾ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪಚ್ಚೆ ಉಂಗುರ ಮತ್ತು ಬಳೆ ಧರಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಬಗ್ಗೆ
ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೆಸರು. ಅದು ವ್ಯಾಪಾರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರಲಿ, ಗ್ಲಾಮರ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಿರಲಿ, ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ಪತ್ನಿಯಾಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಗುರುತನ್ನು ಸಹ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮತ್ತು ಧೀರೂಭಾಯಿ ಅಂಬಾನಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ. ಅವರು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖ ಭಾರತೀಯ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದು, ಇಶಾ ಅಂಬಾನಿ, ಆಕಾಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಮತ್ತು ಅನಂತ್ ಅಂಬಾನಿ ಇವರ ಮಕ್ಕಳು.