- Home
- Life
ಸ್ನಾನದ ಟವೆಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಗೆರೆಗಳು ಏಕಿರುತ್ತವೆ? ಅದರ ರಹಸ್ಯವೇನು? ಇದು ಕೇವಲ ವಿನ್ಯಾಸವಲ್ಲ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣವೂ ಇದೆ!
ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಟವೆಲ್ ಎಂದಾದರೂ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಸ್ನಾನದ ಟವೆಲ್ಗಳ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಡ್ಡ ಗೆರೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ಗೆರೆಗಳು ಏಕಿರುತ್ತವೆ? ಮತ್ತು ಗೆರೆಗಳ ಹಿಂದೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತರ..
ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಟವೆಲ್ ಅಥವಾ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣದ, ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸದ ಟವೆಲ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ನಾನದ ಟವೆಲ್ಗಳ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎರಡು ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಡ್ಡ ಗೆರೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ವಿನ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ಬಾರ್ಡರ್ ಇರಬಹುದು ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಗೆರೆಗಳ ಹಿಂದೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?
ಹೌದು, ಟವೆಲ್ಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ 'ದೊಬ್ಬಿ ಬಾರ್ಡರ್' (Dobby Border) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಗೆರೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಟವೆಲ್ನ ಬಾಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
1. ದೊಬ್ಬಿ ಬಾರ್ಡರ್ (Dobby Border): ಬಾಳಿಕೆಗೆ ಅಡಿಪಾಯ
ಟವೆಲ್ನ ತುದಿಗಳ ಹತ್ತಿರ ನೀವು ಕಾಣುವ ಈ ಸಮತಟ್ಟಾದ ಗೆರೆಗಳನ್ನು 'ದೊಬ್ಬಿ ಬಾರ್ಡರ್' ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟವೆಲ್ನ ಉಳಿದ ಭಾಗವು ಮೃದುವಾದ ದಾರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೆ, ಈ ಗೆರೆಗಳಿರುವ ಭಾಗವು ಹೆಚ್ಚು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಹೆಣೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಟವೆಲ್ನ ಎಳೆಗಳು ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಅಥವಾ ಹರಿದು ಹೋಗದಂತೆ (Fraying) ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಟವೆಲ್ ಪದೇ ಪದೇ ಒದ್ದೆಯಾದಾಗ ಮತ್ತು ಒಗೆದಾಗ ಅದರ ಅಂಚುಗಳು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಈ ಗೆರೆಗಳು ಟವೆಲ್ಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ನೀಡಿ ಅದನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
2. ಬೇಗನೆ ಒಣಗಲು ಮತ್ತು ಆಕಾರ ಕಾಪಾಡಲು ಸಹಕಾರಿ
ಟವೆಲ್ನ ಮಧ್ಯಭಾಗವು ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ತುಂಬಾ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಗೆರೆಗಳಿರುವ ಭಾಗವು ಹಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೊಂದು ದಪ್ಪವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಟವೆಲ್ ಒಗೆದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಗಾಳಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಆ ಗೆರೆಗಳಿರುವ ಭಾಗವು ಬೇಗನೆ ಒಣಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಟವೆಲ್ ಅನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ತೊಳೆದಾಗ ಅದು ತನ್ನ ಆಕಾರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕುಗ್ಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ 'ದೊಬ್ಬಿ ಲೈನ್'ಗಳು ಟವೆಲ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ಅಸಮಾನವಾಗಿ ಕುಗ್ಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತವೆ.
3. ಮಡಚಲು ಸುಲಭವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ (Folding Guide)
ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟವೆಲ್ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಅವು ಎಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ ಎಂದರೆ ನೋಡಲು ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಸಾಲದು. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಈ ಗೆರೆಗಳು. ಟವೆಲ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮಡಚಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಗೆರೆಗಳು ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹೋಟೆಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಈ ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಅಳತೆಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಟವೆಲ್ಗಳನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಮಡಚುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಂಗರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಟವೆಲ್ ಅತ್ಯಂತ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
4. ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನೋಟ (Decoration)
ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಈ ಗೆರೆಗಳು ಟವೆಲ್ಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣವಾದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಕೇವಲ ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿರುವ ಬಟ್ಟೆಗಿಂತ, ಇಂತಹ ವಿನ್ಯಾಸವಿರುವ ಟವೆಲ್ಗಳು ನೋಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಸುಂದರವಾಗಿ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿಯಾಗಿ (Premium Look) ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣದ ದಾರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಈ ದೊಬ್ಬಿ ಬಾರ್ಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನಾನದ ಮನೆಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ನಾವು ಕೇವಲ ವಿನ್ಯಾಸ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಸಣ್ಣ ಗೆರೆಗಳು ಟವೆಲ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಟವೆಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ವಿಷಯ ನೆನಪಿರಲಿ!
