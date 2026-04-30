ಬಿಯರ್ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿಟಮಿನ್ B6 ಇದೆಯಾ?
Beer and Vitamin B6 ವಿಸ್ಕಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬಿಯರ್ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಮದ್ಯಪಾನದ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲದವರೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ.
ಬಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ B6 ಇದೆಯೇ?
ಕೆಲವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆಗೊಮ್ಮೆ ಈಗೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿದರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಬಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ B6 ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯ, ರಕ್ತ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯಂತಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಟಮಿನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯಬೇಕೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ.
ವಿಟಮಿನ್ B6 ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು?
ವಿಟಮಿನ್ B6 ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಇದು ಮೆದುಳಿನ ಸರಿಯಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನರಮಂಡಲವನ್ನು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಡುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೂ ಇದು ಅಗತ್ಯ. ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಈ ವಿಟಮಿನ್ ಅನ್ನು ಸ್ವತಃ ತಯಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರದ ಮೇಲೆಯೇ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ.
ಬಿಯರ್ ತಯಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಟಮಿನ್ B6 ಸಂಬಂಧ
ಬಿಯರ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಕಚ್ಚಾ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದಲೇ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ B6 ಇರುತ್ತದೆ. ಬಾರ್ಲಿ, ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಬ್ರೂವರ್ಸ್ ಯೀಸ್ಟ್ನಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಟಮಿನ್ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ತಯಾರಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಷ್ಟವಾದರೂ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ತಯಾರಾದ ಬಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ವಿಟಮಿನ್ ಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಬಿಯರ್ನಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವಿಟಮಿನ್ B6 ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಸಿಗಬಹುದು. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ರಹಿತ ಬಿಯರ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಈ ವಿಟಮಿನ್ ಇರುವುದು ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯ.
ಯಾವ ಬಗೆಯ ಬಿಯರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ?
ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಬಿಯರ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಟಮಿನ್ B6 ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಇರುವ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಬಿಯರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಟಮಿನ್ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಾಗರ್ ಬಿಯರ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಗೋಧಿಯಿಂದ ತಯಾರಾಗುವ ಬಿಯರ್ಗಳು ಕೂಡ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿವೆ. ಆದರೆ, ಅಕ್ಕಿ ಆಧಾರಿತ ಬಿಯರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಟಮಿನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ ಬಿಯರ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಮಟ್ಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ.
ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕೇ?
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಿಯರ್ ಅನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಮೂಲವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ವಿಟಮಿನ್ B6 ಅನೇಕ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮಾಂಸ, ಮೀನು, ಕಡಲೆ, ಓಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯಂತಹ ಆಹಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ವಿಟಮಿನ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಈ ವಿಟಮಿನ್ ಕೊರತೆ ಬಹಳ ವಿರಳವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಬಿಯರ್ ಮೂಲಕ ವಿಟಮಿನ್ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ తప్పనిసరి
ಬಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಟಮಿನ್ ಇದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ತಪ್ಪು. ಅತಿಯಾದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೇವನೆಯು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೇವಿಸುವವರು ಮಿತಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಭ್ಯಾಸವಿರುವವರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿರುವವರಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಹಾರದಿಂದಲೇ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗ.
