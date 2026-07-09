SIM ಎಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ (Subscriber Identity Module). ಇದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಪ್ ಆಗಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ.
ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದರಿಂದ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕರೆ ಮಾಡುವುದು, SMS ಕಳುಹಿಸುವುದು, ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬಳಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಬನ್ನಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
SIM ಎಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ (Subscriber Identity Module). ಇದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಪ್ ಆಗಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯಿದ್ದಂತೆ. ನೀವು ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಯ ಸಿಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ, ಕಂಪನಿಯು ನಿಮಗಾಗಿ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಸಿಮ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಫೋನ್ ಒಂದು ಕಾರು ಆದರೆ, ಸಿಮ್ ಅದರ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇದ್ದಂತೆ. ಇದರಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಈ ಫೋನ್ ಯಾವ ಗ್ರಾಹಕರದ್ದು ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಸಿಮ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು, SMS ಕಳುಹಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು, ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇಟಾ ಬಳಸಬಹುದು. ಸಿಮ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಗೇಮ್, Wi-Fi ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಆಫ್ಲೈನ್ ಫೀಚರ್ಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೇವೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ನೀವು ಫೋನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ತನ್ನ ಗುರುತನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಈ ಸಿಮ್ ಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆಯೇ (valid) ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನಿಮಗೆ ಕರೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮತ್ತು ಮೆಸೇಜ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಗ್ರಾಹಕರ ಗುರುತು, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಕೋಡ್ಗಳಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಡೇಟಾ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಿಮ್ ಅನ್ನು ಬೇರೆ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಹಾಕಿದರೂ, ಅದೇ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹೌದು, ಆದರೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಸಿಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು Wi-Fi ಮೂಲಕ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಸಬಹುದು. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು, ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಗೇಮ್ ಆಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಸಿಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೊಬೈಲ್ ಕರೆಗಳು, SMS ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅನೇಕ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ eSIM ಸೌಲಭ್ಯ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮೊಬೈಲ್ನೊಳಗೆ ಮೊದಲೇ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿಪ್ನಲ್ಲಿಯೇ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿಮ್ ಬದಲಾಯಿಸುವ ತಾಪತ್ರಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಗವೂ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ.
SIM ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ
* ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ 1991ರಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ಜರ್ಮನಿಯ Giesecke+Devrient ಕಂಪನಿ ತಯಾರಿಸಿತ್ತು. ಇದರ ಮೆಮೊರಿ ಕೇವಲ 8 KB ಇತ್ತು.
* ಒಂದು ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇಂದು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಕ್ಲೌಡ್ ಅಥವಾ ಫೋನ್ ಮೆಮೊರಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
* eSIM ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭೌತಿಕ ಕಾರ್ಡ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು QR ಕೋಡ್ ಅಥವಾ ಟೆಲಿಕಾಂ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮೂಲಕ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
* ಪ್ರತಿ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೂ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ICCID (Integrated Circuit Card Identifier) ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗುರುತನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
* ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಗಾತ್ರ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತಾ ಬಂತು. ಮೊದಲು ಫುಲ್-ಸೈಜ್ ಸಿಮ್, ನಂತರ ಮಿನಿ ಸಿಮ್, ಮೈಕ್ರೋ ಸಿಮ್, ನ್ಯಾನೋ ಸಿಮ್ ಮತ್ತು ಈಗ eSIM ಬಂದಿದೆ.