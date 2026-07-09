ಮಳೆಗಾಲದ ತೇವಾಂಶದಿಂದ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೀಟಗಳು ಬರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿವಾರಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ದಾನ್ಯಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಶುಚಿತ್ವವಾಗಿಡುವುದು ಹೇಗೆಂದು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದ್ದು, ಜನರು ಇವುಗಳನ್ನು ವರ್ಷವಿಡೀ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಳೆಗಾಲದ ಆರ್ದ್ರತೆಗೆ ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೀಟಗಳು ಸೇರಿ ಅವುಗಳ ರುಚಿ, ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲು ಕೆಲವು ಸುಲಭ ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮನೆಮದ್ದುಗಳಿವೆ. ಅಂತಹ ಐದು ಸುಲಭ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಈ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಡಬ್ಬೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು!
ಒಣಗಿದ ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಇವುಗಳನ್ನು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ಜೇಡಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಯಾಡದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವಾಗ, ಕೆಲವು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಒಣ ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಧಾನ್ಯಗಳು ಹಾಳಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಎಲೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಕೆಲ ವರದಿಗಳು ಹೇಳಿವೆ.
ತಾಜ್ಯವಾಗಿಡಲು ಈ ವಿಧಾನ ಅನುಸರಿಸಿ!
ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆಗಳು ಆಹಾರದ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಬಹುದು. ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 3-4 ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಕೀಟಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದರ ಬಲವಾದ ವಾಸನೆ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.
ಒಣಗಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ!
ದಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಾಗ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ಮಧ್ಯಮ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖವು ಧಾನ್ಯದಲ್ಲಿನ ತೇವಾಂಶ ಹೊರಹಾಕಿ ಕೀಟಗಳ ಕಾಟವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ನಂತರ ದಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಿಸಿ, ಆಮೇಲೆ ಡಬ್ಬಿಗೆ ಹಾಕಿ. ಇದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ತೇವಾಂಶ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಸಂಗ್ರಹಣೆಯೂ ಮುಖ್ಯ!
ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅವು ಕೀಟಗಳ ಬಾಧೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೀಟಗಳ ಬಾಧೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ. ಆದ್ದರಿಂದ, ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ, ಗಾಳಿಯಾಡದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಸ್ಟೀಲ್ ಅಥವಾ ಗಾಜಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಪಾತ್ರೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಮತ್ತು ಒಣಗಿಸಿ ಇಡುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳ ಪರಿಮಳವನ್ನು ದೀರ್ಘ ಶೇಖರಣಾ ಅವಧಿಗೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯೂ ರಾಮಬಾಣ!
ಧಾನ್ಯನ್ಯಗಳನ್ನು ಕೀಟಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಟು ವಾಸನೆಯು ಕೀಟಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದಾನ್ಯಗಳ ಪಾತ್ರೆಗೆ 4-5 ಒಣಗಿದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಅವು ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ದಾನ್ಯಗಳು ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಸರಳ ಮನೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಮಸೂರವು ಹಾಳಾಗದಂತೆ ನೀವು ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಅದರ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.