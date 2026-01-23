- Home
ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಒಂದೇ ಸಾಕು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಲಕ್ಸುರಿ ವಿಲ್ಲಾ ಆಗಲು: ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವೆ 5 ಸೂಪರ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್!
ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಒಂದೇ ಸಾಕು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಲಕ್ಸುರಿ ವಿಲ್ಲಾ ಆಗಲು: ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವೆ 5 ಸೂಪರ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್!
Transform Your Home with These 5 Spring Bedsheet Designs ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಡಿಸೈನ್: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಬದಲಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಲಕ್ಸುರಿ ವಿಲ್ಲಾದಂತಹ ಲುಕ್ ನೀಡಿ. ಫ್ಲೋರಲ್, ಪೇಸ್ಟಲ್, ಬೊಟಾನಿಕಲ್, ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ವೈಟ್-ಬಾರ್ಡರ್ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಡಿಸೈನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ,
ಚಳಿಗಾಲದ ಡಾರ್ಕ್ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಗಳ ಬದಲು ವಸಂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡಿ. ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಬದಲಿಸಿದರೆ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಮ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಲಕ್ಸುರಿ ವಿಲ್ಲಾದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಂಟ್ನ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಕೋಣೆಯನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮತ್ತು ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ 5 ಡಿಸೈನ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೊಸ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಫ್ಲೋರಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬೆಡ್ಶೀಟ್
ಹೂವಿನ ಪ್ರಿಂಟ್ಗಳು ವಸಂತಕಾಲದ ದೊಡ್ಡ ಟ್ರೆಂಡ್. ತಿಳಿ ಗುಲಾಬಿ, ಪೀಚ್, ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಹೂವಿನ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ಬೆಡ್ರೂಮ್ಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕು ಬರುವ ಕೋಣೆಗಳಿಗೆ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಉತ್ತಮ.
ಪೇಸ್ಟಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ಕಲರ್ ಬೆಡ್ಶೀಟ್
ನಿಮಗೆ ಸರಳ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ಇಷ್ಟವಾದರೆ, ಬೇಬಿ ಬ್ಲೂ, ಕ್ರೀಮ್, ಆಫ್-ವೈಟ್, ಪಿಸ್ತಾ ಗ್ರೀನ್ನಂತಹ ಪೇಸ್ಟಲ್ ಶೇಡ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ. ಪ್ರಿಂಟ್ ಇಲ್ಲದ ಈ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಗಳು ಹೋಟೆಲ್-ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ವಿಲ್ಲಾ-ಟೈಪ್ ಫೀಲ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ 2-3 ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಕುಶನ್ ಕವರ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಲುಕ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ರಿಚ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಲೀಫ್ ಪ್ರಿಂಟ್
ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳು, ಬಳ್ಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಗಳ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಗಳು ವಸಂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಟ್ರೆಂಡಿಯಾಗಿವೆ. ಈ ಡಿಸೈನ್ ಕೋಣೆಗೆ ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕೂಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮರದ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಥವಾ ಇಂಡೋರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್
ನಿಮ್ಮ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಥೀಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ತಿಳಿ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇರುವ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ. ಈ ಡಿಸೈನ್ ಕೋಣೆಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್, ಕ್ಲೀನ್ ಮತ್ತು ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರೇ, ವೈಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ವೈಟ್ ಬೇಸ್ + ಲೈಟ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಡಿಸೈನ್
ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ಆಫ್-ವೈಟ್ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ ತಿಳಿ ಗೋಲ್ಡ್, ಬ್ಲೂ ಅಥವಾ ಗ್ರೀನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಇರುವ ಡಿಸೈನ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಲಕ್ಸುರಿ ಹೋಟೆಲ್ನಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಗಳು ಸಣ್ಣ ಕೋಣೆಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮತ್ತು ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವಸಂತಕಾಲಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕೂಲ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.
