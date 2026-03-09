ಇಡ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೃದು ಆಗಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರು ಇರುತ್ತದೆ.
ಮೃದು ಆಗಲು ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಆಯ್ತು. ಅವು ಯಾವುವು?
ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ, ಮಂಡಕ್ಕಿ, ಮೊಸರು, ಉದ್ದು ಹಾಕಬಹುದು ಅಥವಾ ಉದ್ದು, ಮೊಸರು ಹಾಕಿದರೂ ಕೂಡ ಸಾಕು.
ನೆನೆಸಿಟ್ಟ ಅಕ್ಕಿ, ಉದ್ದು, ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ, ಮಂಡಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ತಯಾರಾಗುವಂತೆ ತರ ತರಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.
ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಸರು ಅಥವಾ ಎರಡರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಚಮಕ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದರೆ ಎಣ್ಣೆ ಮೃದು ಆಗುವುದು.
ಆ ಪದಾರ್ಥ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಣ್ಣೆಯ ಥರ, ಚಪಾತಿ ಮೃದು ಆಗೋದಂತೂ ಪಕ್ಕಾ!
ಮಟನ್ ಸಾರಿನಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆಯೇ? ಈ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಿ
ಅದೊಂದು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಬಜ್ಜಿ, ಬೋಂಡದ ಗ್ರೀನ್ ಚಟ್ನಿ ಅಷ್ಟು ರುಚಿ ಬರೋದು! ಸೀಕ್ರೇಟ್
ಮಣ್ಣಿಗೆ ಅದೊಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು; ಗೊಂಚಲು ಗೊಂಚಲು ಟೊಮ್ಯೊಟೋ ಆಗುತ್ತೆ