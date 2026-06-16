ಮಳೇಲಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ಬೇಕಾ? ನಿಮಗಾಗಿಯೇ ಇರುವ ಈ ಟ್ರೆಂಡಿ ರೇನ್ಕೋಟ್ಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ರೇನ್ಕೋಟ್ ಧರಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಆದರೆ ರೇನ್ಕೋಟ್ಗಳು ಫ್ಯಾಷನಬಲ್ ಆಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಖಂಡಿತಾ ಸಾಧ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಟ್ರೆಂಡಿ ರೇನ್ಕೋಟ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುವ ರೇನ್ಕೋಟ್
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ರೇನ್ಕೋಟ್ ಅಥವಾ ಛತ್ರಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹುಡುಗಿಯರು ಸ್ಟೈಲ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಆಗಲ್ಲ. ಮಳೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿ, ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುವ ರೇನ್ಕೋಟ್ಗಳ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಕೆಲವು ಟ್ರೆಂಡಿ ಡಿಸೈನ್ಗಳು. ಇವನ್ನು ಡ್ರೆಸ್ ತರಹನೂ ಹಾಕಬಹುದು.
ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ರೇನ್ಕೋಟ್ ಡಿಸೈನ್
ಫ್ಲೋರಲ್ ಮತ್ತು ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇರುವ ರೇನ್ಕೋಟ್ಗಳು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಮೇಲೆ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಹೂವು ಅಥವಾ ಇತರ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಗಳಿರುವ ರೇನ್ಕೋಟ್ಗಳು ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಇವು ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜು ಅಥವಾ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.
ಬೆಲ್ಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ರೇನ್ಕೋಟ್
ಬೆಲ್ಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ರೇನ್ಕೋಟ್ಗಳು ಡ್ರೆಸ್ನಂತೆಯೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಳದಿ, ನಿಯಾನ್ ಅಥವಾ ಆರೆಂಜ್ನಂತಹ ಬ್ರೈಟ್ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮತ್ತು ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಫುಲ್ ಸ್ಲೀವ್ ಮತ್ತು ಹಾಫ್ ಸ್ಲೀವ್ ಎರಡೂ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಮಳೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಪಾಂಚೋ ಸ್ಟೈಲ್ ರೇನ್ಕೋಟ್
ಪಾಂಚೋ ಸ್ಟೈಲ್ ರೇನ್ಕೋಟ್ಗಳನ್ನು ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ತೆಗೆಯುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿ ಕೂಡ ಇರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಮಳೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಪರ್ಪಲ್, ಪಿಂಕ್, ಗ್ರೀನ್ನಂತಹ ಹಲವು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ರೇನ್ಕೋಟ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮತ್ತು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ರೇನ್ಕೋಟ್
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ರೇನ್ಕೋಟ್ಗಳು ಈಗ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿವೆ. ಇವು ಮಳೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ನ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಮರೆಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇವುಗಳನ್ನು ಶಾರ್ಟ್, ಶರ್ಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಥವಾ ಲಾಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹500-₹600 ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದು ತುಂಬಾ ಕ್ಲಾಸಿ ಮತ್ತು ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
1: ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ರೇನ್ಕೋಟ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯೇ?
ಹೌದು, ಇದು ಸ್ಟೈಲ್ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ ಕಾಣುವಂತೆಯೂ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
2: ಪಾಂಚೋ ರೇನ್ಕೋಟ್ ಆರಾಮದಾಯಕವೇ?
ಹೌದು, ಇವು ಹಗುರವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಧರಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ.
3: ಬೆಲ್ಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ರೇನ್ಕೋಟ್ ಡ್ರೆಸ್ನಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆಯೇ?
ಹೌದು, ಈ ರೇನ್ಕೋಟ್ ಡ್ರೆಸ್ನಂತೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮತ್ತು ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
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