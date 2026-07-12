ಹುಲಿ vs ಕಿಂಗ್ ಕೋಬ್ರಾ.. ಇಬ್ಬರು ಅಪ್ರತಿಮ ಶಿಕಾರಿಗಳು, ಫೈಟ್ ನಡೆದ್ರೆ ಗೆಲ್ಲೋದು ಯಾರು?
ಕಾಡಿನ ಬಲಿಷ್ಠ ಪ್ರಾಣಿ ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಾಂತಿಕ ವಿಷದ ರಾಜನಾಗರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದರೆ ಏನಾಗಬಹುದು? ಹುಲಿಯ ಪಂಜಿನ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಹಾವು ಸತ್ತರೆ, ಹಾವಿನ ಒಂದು ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಹುಲಿಯ ಸಾವು ನಿಶ್ಚಿತ. ಈ ಇಬ್ಬರು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಶಿಕಾರಿಗಳ ನಡುವಿನ ಹೋರಾಟದ ಫಲಿತಾಂಶವು ಯಾರು ಮೊದಲು ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ.
ಕೋಬ್ರಾ ವರ್ಸಸ್ ಟೈಗರ್
ಜಂಗಲ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಮತ್ತು ರಾಜನಾಗರ (ಕಿಂಗ್ ಕೋಬ್ರಾ) ಎರಡೂ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಶಿಕಾರಿಗಳು. ಒಂದು ಕಡೆ ಹುಲಿ ತನ್ನ ಅಪಾರ ಶಕ್ತಿ, ವೇಗ ಮತ್ತು ಚೂಪಾದ ಪಂಜುಗಳಿಂದ ಕಾಡಿನ ರಾಜನಂತೆ ಮೆರೆದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕಿಂಗ್ ಕೋಬ್ರಾ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣಾಂತಿಕ ವಿಷ ಮತ್ತು ಮಿಂಚಿನ ವೇಗದ ದಾಳಿಗೆ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ 'ಡಾನ್'ಗಳೇ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದರೆ ಏನಾಗಬಹುದು? ಯಾರ ಪಲ್ಟಾ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ? ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಹುಲಿಯ ಬಲವೇನು?
ಹುಲಿ ಕಾಡಿನ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ಭೂಚರ ಪ್ರಾಣಿ. ಸುಮಾರು 200 ರಿಂದ 300 ಕೆಜಿ ತೂಕವಿರುವ ಹುಲಿಗೆ ಒಂದೇ ಪಂಜಿನ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಎಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನಾದರೂ ಹಣ್ಣುಗಾಯಿ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯಿದೆ. ಹುಲಿಯ ವೇಗ, ಅದರ ಜಿಗಿತ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲುಗೈ ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹುಲಿಗಳು ಹಾವುಗಳಂತಹ ವಿಷಜಂತುಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದರೆ ಅವು ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಬಲ್ಲವು.
ಕಿಂಗ್ ಕೋಬ್ರಾದ ಅಸ್ತ್ರವೇನು?
ಕಿಂಗ್ ಕೋಬ್ರಾ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಉದ್ದದ ವಿಷಪೂರಿತ ಹಾವು. ಇದರ ವಿಷ ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದರೆ, ಒಂದು ಬಾರಿ ಕಚ್ಚಿದರೆ ಸುಮಾರು 20 ಜನ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಆನೆಯನ್ನೇ ಕೊಲ್ಲುವಷ್ಟು ವಿಷವನ್ನು ಇದು ಹೊರಹಾಕಬಲ್ಲದು. ಕಿಂಗ್ ಕೋಬ್ರಾ ಕೇವಲ ಕಚ್ಚುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತನ್ನ ಶರೀರದ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಶತ್ರುವನ್ನು ಹೆದರಿಸಬಲ್ಲದು. ಇದರ ದಾಳಿ ಕಣ್ಣಿನ ರೆಪ್ಪೆ ಮುಚ್ಚಿ ತೆಗೆಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮುಗಿದುಹೋಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದರೆ ಗೆಲ್ಲೋದು ಯಾರು?
ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆದರೆ ಫಲಿತಾಂಶವು ಯಾರು ಮೊದಲು ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಹುಲಿಯ ಮೇಲುಗೈ: ಹುಲಿ ತನ್ನ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಹಾವಿನ ತಲೆಯನ್ನೇ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಪಂಜಿನ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದರೆ, ಕಿಂಗ್ ಕೋಬ್ರಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹುಲಿಯ ವೇಗ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಹಾವಿಗಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು.
ಕಿಂಗ್ ಕೋಬ್ರಾದ ಗೆಲುವು
ಒಂದು ವೇಳೆ ಹುಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲೇ ಕಿಂಗ್ ಕೋಬ್ರಾ ಹುಲಿಗೆ ಕಚ್ಚಿದರೆ, ಹುಲಿಯ ಸಾವು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತ. ಕಿಂಗ್ ಕೋಬ್ರಾದ 'ನ್ಯೂರೋಟಾಕ್ಸಿಕ್' ವಿಷವು ಹುಲಿಯ ನರಮಂಡಲವನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹುಲಿಯಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿಯಾದರೂ ವಿಷದ ಮುಂದೆ ಅದರ ಶಕ್ತಿ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ವಿಷವು ಹುಲಿಯ ದೇಹದ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಅದರ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವೇಗದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿದೆ. ಅದರ ಪೂರ್ಣ ವಿಷ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವವರೆಗೆ ನಾಗರ ಹಾವನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಸಮಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ.
ಕೊಬ್ರಾ ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಬದುಕಲ್ಲ
ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಈ ಇಬ್ಬರು ಶಿಕಾರಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹುಲಿಗೆ ಹಾವಿನ ವಿಷದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ಹಾವಿಗೆ ಹುಲಿಯ ಪಂಜಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಗೌರವಿಸಿ ದೂರ ಉಳಿಯುವುದೇ ಹೆಚ್ಚು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಾಳಗ ನಡೆದರೆ, ಅದು 'ಜೀವನ್ಮರಣ'ದ ಹೋರಾಟವಾಗಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರೂ ಸಾಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೇ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಹಾವು ಸತ್ತರೂ, ಅದು ಕಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಹುಲಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಬದುಕಲಾರದು.
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