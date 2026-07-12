Chanakya niti: ಈ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಪುರುಷರ ಜೀವನ ಸ್ವರ್ಗ
ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಯಶಸ್ವಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೆಂಡತಿಯೇ ನಿರ್ಣಾಯಕ. ಯಾವುದೇ ಪುರುಷನ ಜೀವನವನ್ನು ಸ್ವರ್ಗದಂತೆ ಆನಂದಮಯವಾಗಿಸುವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ
ಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ ಅವರನ್ನು ಭಾರತದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಕೃತಿ, ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ, ಜೀವನ, ಕುಟುಂಬ, ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಯಶಸ್ಸು ಕೇವಲ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಥವಾ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸಂಗಾತಿಯ ಗುಣಗಳು, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ನಂಬಿದ್ದರು. ಯಾವುದೇ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಸುವ ಅನೇಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಆಧುನಿಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇವುಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಬಂಧದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು.
ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ ನಿಜವಾದ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ
ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಜವಾದ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ ಎಂದರೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವವನೇ. ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು, ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ಇತರ ಜೀವನದ ಸವಾಲುಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಹೆಂಡತಿ ಮನೆಗೆ ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಅಂತಹ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಗಂಡನನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ.
ಚಾಣಕ್ಯನ ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ
ಚಾಣಕ್ಯನ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊಗಳುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಸರಿ ಮತ್ತು ತಪ್ಪುಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ವಿವರಿಸುವ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಹೆಂಡತಿ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾಳೆ. ರಚನಾತ್ಮಕ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ.
ಸಂಬಂಧದ ಅಡಿಪಾಯ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಗೌರವ
ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧದ ಅಡಿಪಾಯ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಗೌರವವೂ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ತನ್ನ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಗಂಡನ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಹೆಂಡತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮತೋಲಿತ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾರಣಳಾಗುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ನಂಬುತ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸಮಾನ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಗಂಡನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವವು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಮಹಿಳೆಯ ಪತಿಯಾಗಿರುವುದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಂತೆ.
ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಗುಣಗಳು ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಇರುತ್ತವೆ.
ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬಾಹ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯವು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಗುಣಗಳು ಅವರ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ತನ್ನ ಪತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಬಲವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂಬಂಧಗಳು ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ.
ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಗುರಿ
ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ, ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸುವ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಕರ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಮಹಿಳೆ ಕುಟುಂಬದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾಳೆ. ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಚಿಂತನೆ, ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕುಟುಂಬವು ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
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