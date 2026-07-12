ಈ 5 ಚಿಹ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮವಾಗಿರಬಹುದು, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಜನಿಸಿದ್ದೀರಿ ಗೊತ್ತಾ?
Punarjanma ವಿಜ್ಞಾನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಪುನರ್ಜನ್ಮವನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬುವ ಕೆಲವು ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಗರುಡ ಪುರಾಣವು ಪುನರ್ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ.
1. ಮರುಕಳಿಸುವ ಕನಸುಗಳು
ನೀವು ಒಂದೇ ಕನಸನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನೀವು ನೋಡುವ ಜನರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಗಳು ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ನಿಖರವಾಗಿ ನೆನಪಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು.
2. ಮೊದಲ ಭೇಟಿಯಲ್ಲೇ ಅಪರಿಚಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವುದು
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಹಿಂದೆಂದೂ ಭೇಟಿಯಾಗದ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ, ನಾವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪರಿಚಿತರಾಗಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಪರ್ಕವು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರಬಹುದು.
3. ಭಾವನೆ
ಕೆಲವು ಜನರು ಭವಿಷ್ಯದ ಘಟನೆಗಳು ಅಥವಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಊಹಿಸಬಹುದು. ಆಗಾಗ್ಗೆ, ಅವರು ಹೇಳುವುದು ನಿಜವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
4. ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ವಸ್ತುವಿನ ಕಡೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ವಸ್ತುವಿನ ಕಡೆಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪುನರ್ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರಬಹುದು.
5. ಭಯ ಅಥವಾ ದುಃಖದ ಭಾವನೆ
ಕೆಲವು ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ದುಃಖ ಅಥವಾ ಭಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಷಯಗಳು ವರ್ತಮಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ.