ಇಂತಹ ಫುಲ್ ಹಾತ್ ಉಂಗುರುಗಳು ವಧುವಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಈ ರೀತಿಯ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಸುಂದರವಾದ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ವಧುವಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ವಿವಾಹಿತೆಯರಿಗೂ ಕಾಲುಂಗುರ ಧರಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ವಧುವಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸುಂದರವಾದ ತ್ರಿ ಸೆಟ್ ಕಾಲುಂಗುರಗಳು ತುಂಬಾ ಅಂದವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
ಕಾಲುಂಗರ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಒಂದೇ ಬೆರಳಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರೋ ಸೊಸೆಗೆ ಇಂತಹ ಥ್ರಿ ಫಿಂಗರ್ ಟೋಸ್ ವಿಥ್ ಗಜ್ಜೆಯ ಕಾಲುಂಗುರಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿ.
ಇಂದು ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಗೆ ಬಗೆಯೇ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಕಾಲುಂಗುರುಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. 50 ರಿಂದ 60 ಗ್ರಾಂದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕಾಲುಂಗುರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಪ್ರತಿದಿನ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಂತಹ ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಕಾಲುಂಗುರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕೇವಲ 10 ಗ್ರಾಂಗಳನ್ನು ಇಂಥ ಕಾಲುಂಗುರ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಈ ರೀತಿಯ ಸುಂದರ ಹೂವಿನ ಕಾಲುಂಗುರಗಳು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿವೆ. ಹೂವಿನ ಮಧ್ಯೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಿಗಿಷ್ಟವಾದ ಹರಳು ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಅಥವಾ ಮಾಡರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್ಗೂ ಇದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
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