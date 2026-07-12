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ಕಾಲ್ಬೆರಳಿಗೂ ಸೈ, ಕೈ ಬೆರಳುಗಳಿಗೂ ಸೂಪರ್

ಇಂತಹ ಫುಲ್ ಹಾತ್ ಉಂಗುರುಗಳು ವಧುವಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಈ ರೀತಿಯ ಕಲರ್‌ಫುಲ್ ಸುಂದರವಾದ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ವಧುವಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

fashion Jul 12 2026
Author: Mahmad Rafik Image Credits:instagram
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ತ್ರಿ ಸೆಟ್ ಕಾಲುಂಗುರ

ವಿವಾಹಿತೆಯರಿಗೂ ಕಾಲುಂಗುರ ಧರಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ವಧುವಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸುಂದರವಾದ ತ್ರಿ ಸೆಟ್ ಕಾಲುಂಗುರಗಳು ತುಂಬಾ ಅಂದವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.

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ಕಾಲುಂಗರಕ್ಕೆ ಗಲ್ಲು ಗಲ್ಲು ಅನ್ನೋ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ

ಕಾಲುಂಗರ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಒಂದೇ ಬೆರಳಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರೋ ಸೊಸೆಗೆ ಇಂತಹ ಥ್ರಿ ಫಿಂಗರ್ ಟೋಸ್ ವಿಥ್ ಗಜ್ಜೆಯ ಕಾಲುಂಗುರಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿ.

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ಇದು ಗೆಜ್ಜೆ ಅಲ್ಲ ಕಾಲುಂಗುರ

ಇಂದು ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಗೆ ಬಗೆಯೇ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಕಾಲುಂಗುರುಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. 50 ರಿಂದ 60 ಗ್ರಾಂದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕಾಲುಂಗುರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

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ಅಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಾಲುಂಗುರ

ಪ್ರತಿದಿನ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಂತಹ ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಕಾಲುಂಗುರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕೇವಲ 10 ಗ್ರಾಂಗಳನ್ನು ಇಂಥ ಕಾಲುಂಗುರ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

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ಮುತ್ತಿನ ಕಾಲುಂಗುರ

ಈ ರೀತಿಯ ಸುಂದರ ಹೂವಿನ ಕಾಲುಂಗುರಗಳು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿವೆ. ಹೂವಿನ ಮಧ್ಯೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಿಗಿಷ್ಟವಾದ ಹರಳು ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಅಥವಾ ಮಾಡರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್‌ಗೂ ಇದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

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