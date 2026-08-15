Useless Skills: ನಿಮಗೂ ಇದೆಯಾ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು? ಒಮ್ಮೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ!
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕೌಶಲ್ಯ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾನೇ ಫನ್ನಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಯೋಗ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಕೆಲವು 'ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ' ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಯಾವುದು ಇದೆ ನೋಡಿ.
ನಿಮಗೂ ಇದೆಯಾ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್?
ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವು ವಿಚಿತ್ರವಾದ, ತಮಾಷೆಯಾದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅವು ನಮ್ಮ ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಕೆಲವು ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಫನ್ನಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್
ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಖರೀದಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವ ಹವ್ಯಾಸ ನಿಮ್ಮದಾಗಿದೆಯೇ?
ಫನ್ನಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್
ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಟೈಂ ನೋಡಿ, ಫೋನ್ ಜೇಬಿಗೆ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ, 'ಟೈಂ ಎಷ್ಟು?' ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಕೇಳುವ ವಿಚಿತ್ರ ಕೌಶಲ್ಯ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಇದೆಯಾ?
ಫನ್ನಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಲು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ, ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅದರ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ನೋಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಮಗೂ ಇದೆಯಾ?
ಫನ್ನಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್
ಕೈಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, ಅದೇ ವಸ್ತುವಿಗಾಗಿ ಇಡೀ ಮನೆ ತುಂಬಾ ಹುಡುಕಾಡುವ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ನಿಮ್ಮದಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ನಿಮಗಾಗಿಯೇ ಇದೆ.
ಫನ್ನಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್
ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ, ಆ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಮರೆತು ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಅನುಭವ ನಿಮಗೂ ಆಗಿದೆಯೇ?
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