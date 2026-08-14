ಇಂದು ಅಗಸ್ಟ್ 14 ಬಳಿಕ ಅದ್ಭುತ, ಈ 5 ನಕ್ಷತ್ರದವರಿಗೆ ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯ, ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ
ನವಗ್ರಹಗಳ ಶುಭ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಐದು ನಕ್ಷತ್ರದವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣಯುಗ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಸಾಲ ಪರಿಹಾರ, ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯಗಳು ಲಭಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
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ಇನ್ನು ಆರಂಭ ಸುವರ್ಣಯುಗ
ಪವಿತ್ರ ತಿಂಗಳು, ಈ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ದಿನದಂದು ಪರಾಶಕ್ತಿ ಉಮಾದೇವಿಯಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದಳು ಮತ್ತು ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಗೋದಾ ಆಂಡಾಳ್ ಜನಿಸಿದಳು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಿನ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ. ಈ ಮಂಗಳಕರ ದಿನದ ನಂತರ, ನವಗ್ರಹಗಳ ಶುಭ ದೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಕ್ಷತ್ರದವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣಯುಗ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
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ಅಶ್ವಿನಿ – ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಇಳಿಕೆ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ
ಕೇತು ಗ್ರಹದ ಆಧಿಪತ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರದವರಿಗೆ ಆಡಿ ಪೂರಂ ನಂತರ ಶುಭ ಯೋಗ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಿಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೆಡಿಸಿದ್ದ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರವಾಗಲಿವೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹಠಾತ್ ಧನಾಗಮನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ವೇಗ ಪಡೆದು, ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಭಾರಿ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಡಲಿವೆ. ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತೀರಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರ ನಡುವೆ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
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ಮೃಗಶಿರ – ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿ, ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಯೋಗ
ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವನ್ನು ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಮೃಗಶಿರ ನಕ್ಷತ್ರದವರಿಗೆ ಆಡಿ ಪೂರಂ ನಂತರ ಭೂಮಿಕಾರಕನ ಅನುಗ್ರಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಮದುವೆ, ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯದಂತಹ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ನೆರವೇರಲಿವೆ. ಶುಭ ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ತುಂಬಲಿದೆ. ಸ್ವಂತ ಹೊಸ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವುದು, ಜಮೀನು ಅಥವಾ ಹೊಸ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗುವ ಯೋಗವಿದೆ. ನೀವು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಭಾರಿ ಲಾಭವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿದೆ.
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ಮಘ – ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ, ಕೈಮೇಲಾಗುವ ಯೋಗ
ಸೂರ್ಯನ ಬಲ ಮತ್ತು ಕೇತುವಿನ ಪ್ರಭಾವ ಹೊಂದಿರುವ ಮಘ ನಕ್ಷತ್ರದವರಿಗೆ, ಆಡಿ ಪೂರಂ ಅಮ್ಮನವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ಸಿಗಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಹೋದ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ನೀವು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು, ಬಹುದಿನಗಳಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರಲಿದೆ. ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಂಸೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡುವ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಲಾಭ ಸಿಕ್ಕಿ, ನಿಮಗೇ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
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ಸ್ವಾತಿ – ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನವಾಗುವ ರಾಜಯೋಗ
ರಾಹು ಗ್ರಹದ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆದ ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರದವರಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ 'ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್' ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಇದುವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿದ್ದ ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳು, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಡೆಗಳು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಕಂಡ ಮಂಜಿನಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರಗಿ ಹೋಗಲಿವೆ. ವಿದೇಶ ಅಥವಾ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಧನಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಆರಂಭಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸಿಗುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರು ನಿಮ್ಮ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬರುತ್ತಾರೆ.
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ಅನುರಾಧ – ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟಾಕ್ಷ!
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆ ಅನುರಾಧ ನಕ್ಷತ್ರದವರಿಗೆ, ಆಡಿ ಪೂರಂ ನಂತರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟಾಕ್ಷ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವಿನ ಜಗಳ, ಅನಗತ್ಯ ವಾಗ್ವಾದಗಳು ನಿಂತು, ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಲಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಲಿದೆ. ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಹಿಂಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿದು, ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಬರಲಿದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಮೇಲಾಗಲಿದ್ದು, ಶತ್ರುಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಕುತಂತ್ರಗಳು ವಿಫಲವಾಗಲಿವೆ.
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