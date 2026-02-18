Crocodile Tears: ‘ಮೊಸಳೆ ಕಣ್ಣೀರು’ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
Crocodile tears science: ಸುಳ್ಳುಸುಳ್ಳೇ ಅಳುವವರನ್ನು 'ಮೊಸಳೆ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ' ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದಹಾಗೆ, ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾಕೆ? ಇದರ ಹಿಂದೆ ಏನಾದರೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣ ಇದೆಯಾ? ಬನ್ನಿ, ಈ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಮೊಸಳೆ ಬೇಟೆಯಾಡುವಾಗ ತಿನ್ನುತ್ತಾ?
ಮಧ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಯುರೋಪ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು. ಮೊಸಳೆ ತನ್ನ ಬೇಟೆಯನ್ನು ತಿನ್ನುವಾಗ ಅಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಜನರು, ಮೊಸಳೆ ತಾನು ತಿನ್ನುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಾಗಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದಿಂದ ಅಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದುಕೊಂಡರು. ಈ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯೇ ನಂತರ ಕಥೆಯಾಗಿ, ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ನುಡಿಗಟ್ಟಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಸುಳ್ಳು ದುಃಖವನ್ನು 'ಮೊಸಳೆ ಕಣ್ಣೀರು' ಎಂದು ಹೋಲಿಸಲು ಶುರುಮಾಡಿದರು.
ಭಾವೋದ್ವೇಗದಿಂದ ಅಳಲ್ಲ
ಮೊಸಳೆಗಳು ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಭಾವೋದ್ವೇಗದಿಂದ ಅಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಮೊಸಳೆಯ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೀರು ಬರುವುದು ನಿಜ. ಇದು ದುಃಖದಿಂದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಒಂದು ಸಹಜ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಮೊಸಳೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಬಾಯಿ ತೆರೆದಿಟ್ಟಾಗ, ಬೇಟೆಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಗಿಯುವಾಗ ಮತ್ತು ದವಡೆಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿದಾಗ, ಕಣ್ಣುಗಳ ಬಳಿ ಇರುವ ಗ್ರಂಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಆಗ ದ್ರವ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಣ್ಣೀರಿನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತಾಯ್ತು
2006ರಲ್ಲಿ, ನರವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ. ಮಾಲ್ಕಮ್ ಶಾನರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಕೆಂಟ್ ಎ. ವಿಲಿಯೆಟ್ ಅವರು ಅಮೆರಿಕನ್ ಅಲಿಗೇಟರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಒಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡಿ ಗಮನಿಸಿದರು. ತಿನ್ನುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ದ್ರವ ಬರುವುದನ್ನು ಅವರು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಈ ಕಣ್ಣೀರು ದುಃಖದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವಾಗ ಕಣ್ಣಿನ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತಾಯಿತು.
ಮೊಸಳೆ ಮತ್ತು ಅಲಿಗೇಟರ್ ಎರಡೂ ಬೇರೆ
ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಮೊಸಳೆ ಮತ್ತು ಅಲಿಗೇಟರ್ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಕೆಲವು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ. ಮೊಸಳೆಯ ಬಾಯಿ 'U' ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ದುಂಡಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಲಿಗೇಟರ್ನ ಬಾಯಿ 'V' ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿರಿದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಿನ್ನುವಾಗ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ದ್ರವವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ದ್ರವದಲ್ಲಿ ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳಿದ್ದು, ಇದು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸಹಜ ಶಾರೀರಿಕ ಕ್ರಿಯೆ
ಮೊಸಳೆಗಳ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಗ್ರಂಥಿಗಳಿವೆ. ಅವು ಕಣ್ಣುಗಳು ಒಣಗದಂತೆ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತವೆ. ಧೂಳು ಮತ್ತು ಕಸ ಸೇರದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದ್ರವವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವುದು ಅವುಗಳ ದೇಹದ ಅಗತ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮೊಸಳೆಯ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೀರು ಬರುವುದು ದುಃಖದ ಸಂಕೇತವಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಸಹಜ ಶಾರೀರಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಅಷ್ಟೇ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, 'ಮೊಸಳೆ ಕಣ್ಣೀರು' ಎಂಬ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಒಂದು ಹಳೆಯ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಮೊಸಳೆ ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ದುಃಖದಿಂದ ಅಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಬಂದ ಕಥೆಗಳಿಂದಾಗಿ, ಸುಳ್ಳು ದುಃಖವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಮಾತಾಗಿ ಇದು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ.
