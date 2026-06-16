Escalator Facts: ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಷ್ ಯಾಕಿರುತ್ತೆ? ಖಂಡಿತ ಧೂಳು ಒರೆಸೋಕೆ ಅಲ್ಲ!
Escalator Safety: ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅದರ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಷ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಇದನ್ನು ಶೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಧೂಳು ತೆಗೆಯಲು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ ಬ್ರಷ್ಗಳು ಅಂದರೇನು?
ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದ ಗೋಡೆಯ ನಡುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಭಾಗವನ್ನು "ಸ್ಕರ್ಟ್" ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಬ್ರಷ್ಗಳನ್ನು "ಸ್ಕರ್ಟ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟರ್ಸ್" ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇವು ನೋಡಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬ್ರಷ್ನಂತೆ ಕಂಡರೂ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಇವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಬ್ರಷ್ಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಅಳವಡಿಸುತ್ತಾರೆ?
ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ, ಬ್ಯಾಗ್ ಅಥವಾ ಶೂ ಲೇಸ್ಗಳು ಮೆಟ್ಟಿಲಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾದಾಗ ಅವು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಡೆಯಲೆಂದೇ ಈ ಬ್ರಷ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿಲಿನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತವೆ.
ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತಡೆಯುತ್ತವೆ?
ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಹಲವು ಅಪಘಾತಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶೂ ಲೇಸ್ಗಳು, ಬಟ್ಟೆಯ ಅಂಚುಗಳು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಬೆರಳುಗಳು ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡ ಘಟನೆಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳು ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ ಒಳಗೆ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಬ್ರಷ್ಗಳು ಅಂತಹ ಅಪಾಯವನ್ನು ಮೊದಲೇ ತಡೆದು, ಗಾಯಗಳಾಗದಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಬ್ರಷ್ಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
ಈ ಬ್ರಷ್ಗಳು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಅಂಚಿಗೆ ಹೋದಾಗ, ಬ್ರಷ್ಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಬ್ರಷ್ ತಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಪಾಯ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ.
ಸಣ್ಣ ಬ್ರಷ್ಗಳಾದರೂ ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ
ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಈ ಸಣ್ಣ ಬ್ರಷ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವು ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಭಾಗವಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಅಂಚುಗಳಿಂದ ದೂರ ನಿಲ್ಲುವುದು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಷ್ಗಳು ಸ್ವಚ್ಛತೆಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಸಲು ಇವೆ.
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