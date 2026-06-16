Baby Names: 2026ರಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿರುವ, ಶಿವ-ಪಾರ್ವತಿಯ ಪುತ್ರ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಡರ್ನ್ ಮತ್ತು ಯೂನಿಕ್ ಹೆಸರುಗಳ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಹೆಸರುಗಳ ಲಿಸ್ಟ್.
ಮನೆಗೆ ಪುಟ್ಟ ಕಂದನ ಆಗಮನವಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ಹೆಸರು ಹುಡುಕೋ ಸಂಭ್ರಮ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮುದ್ದಿನ ರಾಜಕುಮಾರನಿಗೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಗುರುತು ಸಿಗಬೇಕು, ಅವನ ಹೆಸರು ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿಯೂ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸರಿಯಾದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಶಿವ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಪಾರ್ವತಿಯ ಕಿರಿಯ ಮಗನಾದ ಮುರುಗ ಅಲಿಯಾಸ್ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 40 ಹಿಂದೂ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾಡರ್ನ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಹೆಸರುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾದ ಹೆಸರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ ಅಪರೂಪದ ಹೆಸರುಗಳು (Rare Baby Names)
ಸ್ಕಂದಿತ್ - ತೇಜಸ್ವಿ ಯೋಧನಿಗೆ ಸಮಾನ
ಶ್ರಾವಣ - ಶರವಣದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವನು
ಸಾರವಣನ್ - ಮುರುಗನ ಒಂದು ರೂಪ
ಗುಹನ್ - ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವನು
ಗುಹೇಶ್ - ರಹಸ್ಯಗಳ ಒಡೆಯ
ಗುಹರಾಜ್ - ಗುಪ್ತ ಜ್ಞಾನದ ರಾಜ
ವೇಲನ್ - ದಿವ್ಯ ಭಲ್ಲೆ (ವೇಲ್) ಹಿಡಿದವನು
ವೇಲಾಂಶ - ವೇಲ್ನ ಒಂದು ಅಂಶ
ಸ್ಕಂದೇಶ್ - ಸ್ಕಂದನ ಒಡೆಯ
ಯುವಾನ್ - ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದವನು
ಮುರುಗನ ಮೇಲಿನ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಹೆಸರುಗಳು (Trending Baby Names 2026)
ಶಣ್ಮುಖ - ಆರು ಮುಖವುಳ್ಳವನು
ಕುಮಾರನ್ - ಯುವ ರಾಜಕುಮಾರ
ಸೇನಾನಿ - ದೇವತೆಗಳ ಸೇನೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ
ಸ್ವಾಮಿನ್ - ಜ್ಞಾನದಿಂದ ತುಂಬಿದವನು
ದೇವಾಸಿನ್ - ದೇವಸೇನೆಯ ನಾಯಕ
ಕಾರ್ತಿಕ್ - ಮುರುಗನ ಜನಪ್ರಿಯ ಹೆಸರು
ಸುಬ್ರಹ್ಮ - ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವನು
ಶರವಣ - ಕಮಲ ವನದ ರಾಜ
ಸಾರವ್ - ದೇವರ ಅಂಶ
ಸರ್ವೆಮ್ - ಎಲ್ಲದರ ಒಡೆಯ
ಮಾಡರ್ನ್ ಮತ್ತು ಯೂನಿಕ್ ಹೆಸರುಗಳು 2026 (Meaningful Names for Baby Boys)
ಕುಗನ್ - ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದವನು
ಶಣ್ವಿಕ್ - ಸುಂದರ
ಸುಬ್ರಿತ್ - ಶುಭ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಿ
ಸೆಂತಿಲ್ - ಸುಂದರ ಮತ್ತು ದಿವ್ಯ
ಸೆಂಥನ್ - ಪವಿತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿ
ವೇದಾಂಶ - ಎಲ್ಲಾ ವೇದಗಳ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರುವವನು
ಅರಿವೆನ್ - ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ
ವಿಹಾನ್ - ಹೊಸ ಆರಂಭ
ಕಯಾನ್ - ದೇವರ ಕೃಪೆ
ರಿಯಾನ್ - ರಾಜಕುಮಾರನಂತೆ ವೈಭವಶಾಲಿ
ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಹಿಂದೂ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳು (Powerful Hindu Boy Names)
ಕೃಷವ್ - ಬುದ್ಧಿವಂತ
ಅವ್ಯಾನ್ - ನಿರ್ದೋಷಿ
ದಕ್ಷಿತ್ - ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಪುಣ
ತಕ್ಷ - ಬಲಶಾಲಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಕ
ಪ್ರಣವ್ - ಓಂಕಾರದ ಸ್ವರ
ದರ್ಶ್ - ಸುಂದರ ದೃಷ್ಟಿ ಉಳ್ಳವನು
ಆರಿನ್ - ಶಕ್ತಿಯ ಪರ್ವತ
ನಿವಾನ್ - ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ಶಾಂತ
ಕಿಯಾನ್ - ದೇವರ ಕೃಪೆ
ಶೌರ್ಯನ್ - ವೀರ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ