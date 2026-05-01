ಫ್ಯಾನ್ ತಿರುಗುವಾಗ ರೆಕ್ಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಧೂಳು ಕೆಳಗೆ ಏಕೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ? ನಿಮಗೂ ಈ ಅನುಮಾನ ಬಂದಿದೆಯೇ?
Ceiling fan dust science: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಗಳು ಸತತವಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಫ್ಯಾನ್ ವೇಗವಾಗಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅದರ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಧೂಳು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣವಿಲ್ಲಿದೆ.
ಈ ಧೂಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ?
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಫ್ಯಾನ್ಗಳು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಸತತವಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಫ್ಯಾನ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಚಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ, ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಧೂಳು ದಪ್ಪನೆಯ ಪದರದಂತೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ತಿರುಗುವ ಫ್ಯಾನ್ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಧೂಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ? ಮತ್ತು ಫ್ಯಾನ್ ತಿರುಗುವಾಗ ಆ ಧೂಳು ಕೆಳಗೆ ಏಕೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ?
ಸ್ಥಿರ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ (Static Electricity)
ಫ್ಯಾನ್ ವೇಗವಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅದರ ಮೇಲೆ ಧೂಳು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಸ್ಥಿರ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ (Static Electricity). ಫ್ಯಾನ್ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿದಾಗ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಆವೇಶ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ, ಅದು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿನ ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳನ್ನು ಕಾಂತದಂತೆ (Magnet) ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆದು ಅಂಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ರೆಕ್ಕೆಗಳ ತೀರಾ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಗಾಳಿಯ ಪದರವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಧೂಳು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳದೆ ಅಲ್ಲೇ ಶೇಖರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿನ ತೇವಾಂಶವು ಈ ಧೂಳನ್ನು ಜಿಗುಟಾಗಿಸಿ ಪದರದಂತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸ್ಥಿರ ಗಾಳಿಯ ಪದರ
ಫ್ಯಾನ್ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅದರ ರೆಕ್ಕೆಗಳಿಗೆ ತೀರಾ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಗಾಳಿಯ ಪದರವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪದರದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಚಲನೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ಸಣ್ಣ ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಶೇಖರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾನ್ ಎಷ್ಟೇ ವೇಗವಾಗಿ ತಿರುಗಿದರೂ ಸಹ, ಈ ಸ್ಥಿರವಾದ ಗಾಳಿಯ ಪದರದಲ್ಲಿರುವ ಧೂಳು ಹೊರಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ಹೋಗದೆ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡೇ ಇರುತ್ತದೆ.
ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿನ ತೇವಾಂಶ
ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ತೇವಾಂಶದಿಂದಾಗಿ ಧೂಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಿಗುಟುತನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಜಿಗುಟಾದ ಧೂಳು ಒಮ್ಮೆ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತರೆ, ಫ್ಯಾನ್ ವೇಗವಾಗಿ ತಿರುಗಿದರೂ ಸಹ ಅದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಧೂಳಿನ ಪದರಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತವೆ.
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ
ಬ್ಲೇಡ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಧೂಳು ಶೇಖರಣೆಯಾದಾಗ ಫ್ಯಾನ್ ಭಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯನ್ನು ತಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಫ್ಯಾನ್ ಪೂರ್ಣ ವೇಗದಲ್ಲಿ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಗಾಳಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಫ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಒರೆಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಆದುದರಿಂದ, ಈ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ವೇಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅದರ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಗಮನಹರಿಸಿ. ಆಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಮತ್ತು ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.
