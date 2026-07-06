ಮಳೆಗಾಲ ಶುರುವಾಯ್ತು, ಕೂದಲ ತೊಂದ್ರೆಯೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು- ಕೇಶ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿದ ಕೂದಲನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಈ ಲೇಖನವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸೌಮ್ಯವಾದ ಶಾಂಪೂ ಬಳಕೆ, ಸರಿಯಾದ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುವಿಕೆ, ಹೇರ್ ಸೀರಮ್, ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್, ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತವಾದ ಹೇರ್ಕಟ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿದ ಕೂದಲು
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿದ ಕೂದಲನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ಸೌಮ್ಯವಾದ ಎಕ್ಸ್ಫೋಲಿಯೇಟಿಂಗ್ ಶಾಂಪೂಗಳು, ಸರಿಯಾದ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುವುದು, ಕೂದಲಿಗೆ ಸೀರಮ್ಗಳು, ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೇರ್ಕಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿ, ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸುಲಭವಾದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಸೌಮ್ಯವಾದ ಎಕ್ಸ್ಫೋಲಿಯೇಟಿಂಗ್ ಶಾಂಪೂ ಬಳಸಿ
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಒದ್ದೆಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ, ಬೆವರು, ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಧೂಳು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಇದು ಜಿಗುಟಾದ ಮತ್ತು ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ತುರಿಕೆಗೆ ಸಹ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಎಕ್ಸ್ಫೋಲಿಯೇಟಿಂಗ್ ಶಾಂಪೂ ಬಳಸಿ. ಭಾರವಾದ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ಕಠಿಣ ಶಾಂಪೂಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ
ಪ್ರತಿ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ, ಆದರೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಇರಲಿ. ಎಣ್ಣೆ ಕೂದಲನ್ನು ಮೃದುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಜಿಗುಟಾದ ಪದರವನ್ನು ಸಹ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ, ಬಲವಾದ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಆರ್ದ್ರತೆ ಇದ್ದಾಗ, ಎಣ್ಣೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ, ಕೂದಲನ್ನು ತುಂಬಾ ಜಿಗುಟಾದ ಮತ್ತು ಭಾರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಲಘುವಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತುದಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಚ್ಚಬೇಕು.
ಕೂದಲು ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆ
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ತನ್ನ ಆಕಾರವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಆಗ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲ, ಬಲದಿಗೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಉದ್ದವಾದ ಪದರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೂದಲಿನ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ವಿರೂಪಗೊಳಿಸುವ ಬದಲು, ಅದನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅದರ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ಕೂದಲನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬ್ಲೀಚ್ನ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಇದು ಕೂದಲನ್ನು ಒಣಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೂದಲಿನ ಸೀರಮ್ ಬಳಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಒದ್ದೆಯಾಗಿರುವಾಗ, ನೀವು ಕೂದಲಿನ ಸೀರಮ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಕೂದಲಿನ ಸೀರಮ್ ಅಥವಾ ಲೀವ್-ಇನ್ ಕಂಡಿಷನರ್ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವುದರಿಂದ ಕೂದಲಿನ ಮೇಲೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಪದರವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಪದರವು ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸುಕ್ಕನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಅಥವಾ ವಾರಕ್ಕೆ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಹೇರ್ ಸೀರಮ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
ಕೂದಲಿನ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಳಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಫ್ರಿಝಿ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಲು ನೀವು ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ. 1 ಮಾಗಿದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, 1 ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು 1 ಚಮಚ ಮೊಸರು ಬೆರೆಸಿ ಮಾಸ್ಕ್ ತಯಾರಿಸಿ. ಈ ಮಾಸ್ಕ್ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ತೇವಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಫ್ರಿಜ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
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