Billionaire Gifts: ಈ ಶತಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?
Billionaire grandchildren: ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶತಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಜನನದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹುಟ್ಟುತ್ತಲೇ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಗಿಫ್ಟ್ ಪಡೆದ ಆ ಜೂನಿಯರ್ ಕುಬೇರರು ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
'ಏಕಾಗ್ರ'.. ಮೂರ್ತಿ ದಂಪತಿಯ ಮೂರನೇ ಮೊಮ್ಮಗ
'ಏಕಾಗ್ರ'.. ಮೂರ್ತಿ ದಂಪತಿಯ ಮೂರನೇ ಮೊಮ್ಮಗ
ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ ತಮ್ಮ ಸರಳತೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಆದರೆ, ಈ ದಂಪತಿ ತಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಪುತ್ರ ರೋಹನ್ ಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೊಸೆ ಅಪರ್ಣಾ ಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ 2023ರ ನವೆಂಬರ್ 10ರಂದು ಗಂಡು ಮಗು ಜನಿಸಿತು. ಮಗುವಿಗೆ 'ಏಕಾಗ್ರ' ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ, ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು 240 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ 15 ಲಕ್ಷ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು. ಏಕಾಗ್ರ, ಮೂರ್ತಿ ದಂಪತಿಯ ಮೂರನೇ ಮೊಮ್ಮಗ.
ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಆದಿಯಾ ... ಅಂಬಾನಿ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು
ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಆದಿಯಾ ... ಅಂಬಾನಿ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು
ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಮತ್ತು ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಇಶಾ ಅಂಬಾನಿ ಮದುವೆಯನ್ನು 2018ರಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇಶಾ ಅಂಬಾನಿ 2022ರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಆದಿಯಾ ಎಂಬ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದರು. ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿಯಾದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ, ಮುಕೇಶ್ ಮತ್ತು ನೀತಾ ದಂಪತಿ ತಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದ, ದುಬಾರಿ ಕ್ಲೋಸೆಟ್ (ಬಟ್ಟೆ ಕಪಾಟು) ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ಲೋಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಹರ್ಮೆಸ್, ಡಿಯೋರ್ನಂತಹ ಐಷಾರಾಮಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಮೋಡಗಳು, ವಿಮಾನಗಳಂತಹ ಸುಂದರವಾದ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಿವೆ.
ಸೊಸೆ ಶ್ಲೋಕಾ ಮೆಹ್ತಾಗೆ ನೀತಾ ಗಿಫ್ಟ್
ಸೊಸೆ ಶ್ಲೋಕಾ ಮೆಹ್ತಾಗೆ ನೀತಾ ಗಿಫ್ಟ್
ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಕೇವಲ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಸೊಸೆಗೂ ದುಬಾರಿ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 2019ರಲ್ಲಿ ಮುಕೇಶ್ ಮತ್ತು ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಮಗ ಆಕಾಶ್ ಅಂಬಾನಿ, ಶ್ಲೋಕಾ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ತಮ್ಮ ಸೊಸೆಗಾಗಿ 451 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಇಶಾಗೆ ಪಿರಮಲ್ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಗಿಫ್ಟ್
ಇಶಾಗೆ ಪಿರಮಲ್ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಗಿಫ್ಟ್
ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಇಶಾ ಅಂಬಾನಿ 2018ರಲ್ಲಿ ಆನಂದ್ ಪಿರಮಲ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಪಿರಮಲ್ ಕುಟುಂಬ ಕೂಡ ಶತಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಗಳ ಕುಟುಂಬವೇ. ಮದುವೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಆನಂದ್ ಪಿರಮಲ್ ಅವರ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಸೊಸೆ ಇಶಾಗೆ 450 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆಯನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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