- Home
- Life
- ಗೆದ್ದಲು ತಿನ್ನಲ್ಲ, ನೀರಿಗೆ ಹಾಳಾಗಲ್ಲ: ಬಾತ್ರೂಮ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಡೋರ್ಗಳು: ಇಲ್ಲಿವೆ ಸೂಪರ್ ಡಿಸೈನ್
ಗೆದ್ದಲು ತಿನ್ನಲ್ಲ, ನೀರಿಗೆ ಹಾಳಾಗಲ್ಲ: ಬಾತ್ರೂಮ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಡೋರ್ಗಳು: ಇಲ್ಲಿವೆ ಸೂಪರ್ ಡಿಸೈನ್
ಬಾತ್ರೂಮ್ಗೆ ಯಾವ ಡೋರ್ ಹಾಕಿಸೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮರದ ಬಾಗಿಲಿನ ಬದಲು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಡೋರ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಇವು ನೋಡೋಕೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿರೋ ಜೊತೆಗೆ, ಹಗುರವಾಗಿದ್ದು, ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಡೋರ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.
ಬಾತ್ರೂಮ್ಗೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಡೋರ್ ಡಿಸೈನ್
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಡೋರ್
ಬಾತ್ರೂಮ್ಗೆ ಡಾರ್ಕ್ ಮೆರೂನ್ ಬಣ್ಣದ ಡೋರ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫ್ರೇಮ್ನಲ್ಲಿ ವುಡ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ವುಡ್ ಗ್ರೇನಿಶ್ ಫಿನಿಶ್ನೊಂದಿಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನೋಡಲು ಥೇಟ್ ಮರದ ಬಾಗಿಲಿನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಪೌಡರ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಇರುವ ಡೋರ್ ಆರಿಸಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ. ಇದು ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೇವದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ, ವಾಶ್ರೂಮ್ಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದನ್ನು ಟೂ ಪ್ಯಾನಲ್ ಶೇಕರ್ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೊರಗಿನಿಂದ ಮರದ ಬಾಗಿಲಿನಂತೆ ಕಂಡರೂ, ಒಳಗೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ತೂಕದಲ್ಲಿ ಹಗುರ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ಪ್ರೂಫ್ ಆಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 5000-7000 ರೂ. ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ಡಿಸೈನ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಡೋರ್
ಬಾತ್ರೂಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೋಣೆಗೂ ಈ ರೀತಿಯ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಡೋರ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಫ್ರೇಮ್ಲೆಸ್ ಡಿಸೈನ್ನ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿವೆ. ಇವು ಕಡಿಮೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ನಿಮಗೆ ವುಡನ್ ವರ್ಕ್ ಇಷ್ಟವಾದರೆ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫ್ರೇಮ್ನಲ್ಲಿ ವುಡನ್ ಫಿನಿಶ್ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಮರದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಇವು ಮರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಯೂ ಕಡಿಮೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಮಲ್ಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲಾಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಂದರಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಡೋರ್ ಡಿಸೈನ್ (Aluminium Door Images)
ಬಾತ್ರೂಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಟಚ್ ನೀಡಲು, ಮಿನಿಮಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಡೋರ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಇದು ಬಾತ್ರೂಮ್ಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಡಾರ್ಕ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಬಣ್ಣದ ಫ್ರೇಮ್ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಬಿಳಿ ಗೋಡೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಫ್ರಾಸ್ಟೆಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ರೈವೆಸಿ ಕಾಪಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲೈಟಿಂಗ್ಗೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ 10,000 ರೂ. ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಡಿಸೈನ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬಾಗಿಲಿನ ಬೆಲೆ
ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಈ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಡೋರ್ ಡಿಸೈನ್ ಫ್ಯಾಷನ್ನ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಮನೆಯ ಯಾವುದೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫ್ರೇಮ್ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಯಾಷನೇಬಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ಸರಳ ರೇಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಿಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮಿನಿಮಲಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಮಾಡರ್ನ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಡೋರ್ ಲಾಕ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ನೀವೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು.
ಬಾತ್ರೂಮ್ಗೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಗೇಟ್
ಈ ಮಾಡರ್ನ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬಾಗಿಲು ಹೆರಿಂಗ್ಬೋನ್-ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಗ್ರಿಡ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಅದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ರೌನ್ ಬಣ್ಣದ ಬಲವಾದ ಫ್ರೇಮ್ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಬೋಲ್ಡ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓರೆಯಾದ ಪಟ್ಟಿಗಳ ಜಾಲವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಪುಲ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳಿವೆ, ಇದು ಅದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ಕೇವಲ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೆ, ಧೂಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲೂ ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಮರದ ಬಾಗಿಲುಗಳಂತೆ ನೀರಿನಿಂದ ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಉಬ್ಬುವುದಿಲ್ಲ. ಗೆದ್ದಲು ಹಿಡಿಯುವ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ. ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ತೂಕದಲ್ಲಿ ಹಗುರ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.