ಸಣ್ಣ ಬಾಲ್ಕನಿ ಇದ್ರೂ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ಬೇಡದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು, ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಸಿರಿನ ಖುಷಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನೂ ಪಡೆಯಿರಿ.. ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಹುದು ನೋಡಿ..

ಚಿಕ್ಕ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಡಿ

ಸಣ್ಣ ಬಾಲ್ಕನಿ ಇದ್ರೂ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ಬೇಡದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು, ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಸಿರಿನ ಖುಷಿ ಪಡೆಯಿರಿ.

ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕೈತೋಟ ಮಾಡೋಕೆ ಜಾಗದದ್ದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಬಾಲ್ಕನಿ ಇದ್ದರೂ ಸಾಕು, ಅಲ್ಲೊಂದು ಸುಂದರವಾದ ಗಾರ್ಡನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಮತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವಾತಾವರಣ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಗೂ ಇದು ಸಹಕಾರಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಅಥವಾ ಶ್ರಮ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ, ಕಡಿಮೆ ಆರೈಕೆಯ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಬನ್ನಿ, ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಗಿಡಗಳು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ.

Related Articles

Related image1
Homemade Chocolate: ಬರೀ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ 5 ಬಗೆಯ ಸ್ವೀಟ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್; ಯಾಕೆ ಹಣ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ?
Related image2
ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಚಿಂತೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ... ಇನ್ಮುಂದೆ ತಾಮ್ರದ್ದೇ ಹವಾ ಶುರು.. ಈಗ್ಲೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಗ..!

ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಡಲು ಸುಲಭ ಉಪಾಯ

ಮೊದಲಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಿಸಿಲು ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಬಿಸಿಲು ಬೇಕು, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ನೆರಳಿನಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ನಂತರ, ಜಾಗಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪಾಟ್‌ಗಳು, ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಜಾಗ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ, ಗೋಡೆಗೆ ಪ್ಲಾಂಟರ್ ನೇತು ಹಾಕುವುದು ಅಥವಾ ಬಾಲ್ಕನಿ ರೇಲಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಪಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ಇಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಐಡಿಯಾ. ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದರೆ ಗಿಡಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಆರೈಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.

ಕಡಿಮೆ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೊಂಪಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್

ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡೋರಿಗೆ ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು. ಈ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರ ಉದ್ದನೆಯ ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳು ಬಾಲ್ಕನಿಗೆ ಒಂದು ಮಾಡರ್ನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಸಣ್ಣ ಪಾಟ್‌ನಲ್ಲೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್

ನೀವು ಅಲಂಕಾರಿಕ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಗಿಡವನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ, ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಖಂಡಿತಾ ನೆಡಿ. ಇದನ್ನು ಪಾಟ್, ನೀರಿನ ಬಾಟಲ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆರೈಕೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಹಸಿರಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬಳ್ಳಿಗಳು ಬಾಲ್ಕನಿಯ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಬಳಸಿ ಅಲೋವೆರಾ ಗಿಡ

ಅಲೋವೆರಾ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಇದನ್ನು ಬಿಸಿಲು ಬೀಳುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಹಾಕಿ. ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಗಿಡ ಹಸಿರು ತುಂಬುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್‌ಗೂ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಚಿಕ್ಕ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಸಕ್ಯುಲೆಂಟ್ಸ್ ಗಿಡಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಜಾಗ ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ, ಸಕ್ಯುಲೆಂಟ್ಸ್ ಗಿಡಗಳು ಸೂಪರ್ ಆಯ್ಕೆ. ಇವು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದು, ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಪಾಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟು ಬಾಲ್ಕನಿಗೆ ಟ್ರೆಂಡಿ ಲುಕ್ ಕೊಡಬಹುದು.

ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಶ್‌ನೆಸ್‌ಗಾಗಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡ

ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆರೈಕೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲು ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಇಡುವುದರಿಂದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್‌ನೆಸ್ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಅದರ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು.

ಸ್ಮಾಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿಸಲು ಟಿಪ್ಸ್

ಬಾಲ್ಕನಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಲದು, ಅವುಗಳ ಅಲಂಕಾರವೂ ಮುಖ್ಯ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗಾತ್ರದ ಪಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ಕೆಲವು ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಪ್ಲಾಂಟರ್ಸ್ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಗಾರ್ಡನ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ. ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೂರುವ ಜಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಶನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.