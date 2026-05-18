ಫರ್ನಿಚರ್ ಚನ್ನಾಗಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಫಳ ಫಳ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ ನೋಡಿ
Termite Removal Tips : ದುಬಾರಿ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಗೆದ್ದಲುಗಳು ಮೂಕ ಕೊಲೆಗಾರನಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲ್ಸ ಶುರು ಮಾಡುತ್ವೆ. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಸುಂದರ ಖುರ್ಚಿ, ಬೆಡ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಗೆದ್ದಲು ಮನೆಗೆ ಬರ್ಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.
ಗೆದ್ದಲಿಗೆ ಮನೆ ಮದ್ದು
ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರನ್ನು ನೀವು ಗೆದ್ದಲಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬಹುದು. ನೀವು ಎರಡು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ರಸ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಪ್ ವಿನೆಗರ್ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲಿಗೆ ತುಂಬಿ. ಗೆದ್ದಲು ಹುಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅವು ಮಣ್ಣು ಬಿಡುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿರುವ ಆಮ್ಲೀಯ ಗುಣ ಗೆದ್ದಲು ಹುಳುವನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತದೆ. ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ಮಿಶ್ರಣವು ಗೆದ್ದಲುಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಜನಪ್ರಿಯ ಮನೆಮದ್ದು. ನಿಯಮಿತ ಬಳಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಬೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲ
ಬೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಗೆದ್ದಲು ಹುಳು ಕೊಲ್ಲಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ. ಈ ಪುಡಿಯನ್ನು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ದಪ್ಪ ದ್ರಾವಣ ತಯಾರಿಸಿ. ಈ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಗೆದ್ದಲು ಬಾಧಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಅಥವಾ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿ. ಬೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಗೆದ್ದಲುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗ್ಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಸಬೇಕು.
ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ನೀರು ಬಳಸಿ
ಇದು ಅಗ್ಗದ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾದ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕರಗುವವರೆಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ನಂತ್ರ ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಗೆದ್ದಲು ರಂಧ್ರಗಳಿಗೆ ಚುಚ್ಚಲು ಸಿರಿಂಜ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪ್ರೇಗೆ ಹಾಕಿ, ಗೆದ್ದಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ.
ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ
ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಗೆದ್ದಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ. ಇದ್ರಿಂದ ಗೆದ್ದಲುಗಳು ಓಡಿಹೋಗುತ್ತವೆ. ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುರಕ್ಷಿತ. ಇವು ಫರ್ನಿಚರ್ ಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹತ್ತಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕೂಡ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಬಹುದು.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಇರಲಿ
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಗೆದ್ದಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಈ ಮನೆ ಮದ್ದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಆದ್ರೆ ಅತಿಯಾದ ಗೆದ್ದಲು ದಾಳಿಯಿದ್ದಾಗ ನೀವು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಮನೆಯ ತೇವಾಂಶ, ಮರದ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ಗಾಳಿ ಗೆದ್ದಲು ಬಾಧೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಒದ್ದೆಯಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಲುಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.
ಹೀಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ
ಮರದ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಿ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿ. ಇದು ಗೆದ್ದಲು ಬಾಧೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
