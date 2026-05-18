Creative Mannequin Planter ಹಳೆ ಡಮ್ಮಿಯಿಂದ ಮಾಡಿ ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ ಹೊಸ ಲುಕ್ ಕೊಡುವ ಪ್ಲಾಂಟರ್!
Creative Mannequin Planter: ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಹಳೆಯ ಡಮ್ಮಿ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನಕಿನ್ ಇದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಸಾಡುವ ಬದಲು ಸುಂದರವಾದ ಪ್ಲಾಂಟರ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಗಾರ್ಡನ್, ಬಾಲ್ಕನಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಗೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಮತ್ತು ಕಲಾತ್ಮಕ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮ್ಯಾನಕಿನ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು DIY ಪೇಜ್ಗಳು ಮ್ಯಾನಕಿನ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ವೈರಲ್ ಆದ ವಿಡಿಯೋವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಮ್ಯಾನಕಿನ್ನ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ತಲೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ತುಂಬಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ, ಗಾರ್ಡನ್ ಗೋಡೆಗೆ ನೇತುಹಾಕಲಾಯಿತು.
ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಜೇಡ್ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆದು, ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ನಂತೆ ಕಾಣಲಾರಂಭಿಸಿದವು. ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ಲಾಂಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಥವಾ ಬಾಲ್ಕನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮಾಡರ್ನ್ ಮ್ಯಾನಕಿನ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್
ಮ್ಯಾನಕಿನ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಡ ಅಥವಾ ಮುಖದ ವಿನ್ಯಾಸವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಳ ಟ್ರೆಂಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು, ಕಟರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮ್ಯಾನಕಿನ್ನ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಬೇಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ತಲೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಒಳಗಿನಿಂದ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಸ್ಯಾಂಡ್ಪೇಪರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅದರ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ನಯಗೊಳಿಸಿ. ನಂತರ, ಒಳಗೆ ಸಣ್ಣ ಪಾಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲೈನರ್ ಇಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ತುಂಬಿಸಿ. ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೈಡರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಇಂಡೋರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೆಡಬಹುದು. ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಸ್ಪ್ರೇ ಪೇಂಟ್ ಬಳಸಿ ಇದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ಸಕ್ಯುಲೆಂಟ್ ಗಿಡಗಳ ಮ್ಯಾನಕಿನ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್
ಸಕ್ಯುಲೆಂಟ್ ಗಿಡಗಳು ಮ್ಯಾನಕಿನ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಮುಖದ ಆಕಾರದ ಮ್ಯಾನಕಿನ್ ಅನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ತುಂಬಿ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಸಕ್ಯುಲೆಂಟ್ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಿ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಸನ್ಗ್ಲಾಸ್, ಟೋಪಿ ಅಥವಾ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪೇಂಟ್ನಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಪ್ಲಾಂಟರ್ ಸೆಂಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ನರ್ ಡೆಕೋರ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು.
ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಮ್ಯಾನಕಿನ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್
ನೀವು ಮಾಡರ್ನ್ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ನೋಟವನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ, ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಮ್ಯಾನಕಿನ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮ್ಯಾನಕಿನ್ಗೆ ಪ್ಲಾಂಟರ್ ಆಕಾರ ನೀಡಿ, ನಂತರ ಅದನ್ನು ಗೋಲ್ಡನ್, ಸಿಲ್ವರ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಪಲ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಪೇಂಟ್ನಿಂದ ಬಣ್ಣ ಮಾಡಿ. ಇದರೊಳಗೆ ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೈಡರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೆಡಿ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಮತ್ತು ಕೆಫೆ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಹೂವಿನ ಮ್ಯಾನಕಿನ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್
ಮುಖದ ಆಕಾರದ ಮ್ಯಾನಕಿನ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಹೂವುಗಳು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಹಳೆಯ ಡಮ್ಮಿಯ ಮುಖದ ಭಾಗವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ ತಾಜಾ ಮತ್ತು ವರ್ಣಮಯ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಬೇಬಿ ಮ್ಯಾನಕಿನ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್
ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಟಡಿ ರೂಮ್ ಅಥವಾ ಟೇಬಲ್ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಬಿ ಫೇಸ್ ಮ್ಯಾನಕಿನ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಸಣ್ಣ ಡಮ್ಮಿಯ ಅರ್ಧ ದೇಹವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ, ಕೆಳಗೆ ಬೇಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣು ತುಂಬಿಸಿ. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಿ. ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಕೋಣೆಗೆ ಮುದ್ದಾದ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
