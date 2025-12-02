Swapna Shastra: ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ತಂತೆ ಅಥವಾ ಅಪಘಾತವಾದಂತೆ ಕಂಡ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಗೊತ್ತಾ?
Hindu astrology dreams: ನಾವು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಅಥವಾ ಯೋಚಿಸುವ ಎಲ್ಲವೂ ಕನಸಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಎಂದರೆ ನಾವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಎರಡು ರೀತಿಯ ಕನಸು
ಎಲ್ಲರೂ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ, ಹಿರಿಯರಾಗಲಿ, ಮಹಿಳೆಯರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪುರುಷರಾಗಲಿ. ಆದರೆ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಕನಸುಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಕನಸು ನಾವು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವಾಗ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನೋಡುವುದು. ಎರಡನೆಯ ಕನಸು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದಾಗ ನಾವು ನೋಡುವುದು.
ಕನಸುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆ
ಕನಸುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಗಳಿವೆ. ನಾವು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಅಥವಾ ಯೋಚಿಸುವ ಎಲ್ಲವೂ ಕನಸಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಎಂದರೆ ನಾವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಪದೇ ಪದೇ ಅದೇ ಕನಸು ಕಂಡರೆ ಏನರ್ಥ?
ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲದರ ಹೊರತಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಕನಸಿನ ವಿಜ್ಞಾನವು ಕನಸುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕನಸಿನ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ನಾವು ನೋಡುವ ಕನಸುಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೂಚಿಸಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಾವು ಅಥವಾ ಅಪಘಾತದ ಬಗ್ಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕನಸು ಕಂಡರೆ ಏನರ್ಥ? ಇದು ಸನ್ನಿಹಿತ ಅಪಾಯದ ಸೂಚನೆಯೇ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನಾದರೂ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಮಾಹಿತಿ..
ನೀವು ಸಾಯುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕನಸು ಕಂಡರೆ ಅದರ ಅರ್ಥವೇನು?
ಕನಸಿನ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಸತ್ತಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದರರ್ಥ ಮುಂಬರುವ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಅಥವಾ ಸಾವಿನ ಬೆದರಿಕೆ ಕಳೆದಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಾವಿನ ಕನಸು ಕಂಡರೆ ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನೀವು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಕನಸು ಕಂಡರೆ ಅದರ ಅರ್ಥವೇನು?
ಹಿಂದೂ ಗ್ರಂಥ ಸ್ವಪ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಕನಸು ಕಂಡರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳು ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರಬೇಕು.
Disclaimer: ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಕೇವಲ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. Asianet News Kannada ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
