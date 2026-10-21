ರಾತ್ರಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಟೂ-ವೀಲರ್ ಸವಾರರು ಮಾಡಲೇಬಾರದ 4 ತಪ್ಪುಗಳಿವು
Street dogs chasing bike: ಬೈಕ್ ಸವಾರರಿಗೆ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಕಾಟ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾಯಿಗಳು ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಗಾಡಿ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದೆಯಲು ಹೋಗಿ ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು?
ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಮಾಡಬಾರದ ತಪ್ಪುಗಳು
ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಮಾಡಬಾರದ ತಪ್ಪುಗಳು
ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ನಿರ್ಜನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲೋ ಬೈಕ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳು ಬೊಗಳುತ್ತಾ ಬೆನ್ನಟ್ಟುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಸವಾರರು ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದಾಗಿ ಬಿದ್ದು ಕೈ-ಕಾಲು ಮುರಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೇ ಅಪಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಯಿಗಳು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದಾಗ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಮಾಡಬಾರದ ತಪ್ಪುಗಳು ಮತ್ತು ಪಾರಾಗುವ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದಾಗ ಈ 4 ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ
ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದಾಗ ಈ 4 ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ
1. ಹಠಾತ್ ಆಗಿ ಬೈಕ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಡಿ (Do Not Speed Up)
ನಾಯಿಗಳು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಭಯದಿಂದ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟರ್ ತಿರುಗಿಸಿ ಗಾಡಿಯ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ! ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಾಗ ಬೈಕ್ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗಿ ಬೀಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಎದುರಿಗೆ ಬರುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ವೇಗವಾಗಿ ಹೋದಷ್ಟೂ ನಾಯಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು 'ಬೇಟೆಯಾಡುವ ವಸ್ತು' (Chasing target) ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ರೋಷದಿಂದ ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತವೆ.
2. ಕಿರುಚಾಡುವುದು ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಹಾರ್ನ್ ಹಾಕುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ
2. ಕಿರುಚಾಡುವುದು ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಹಾರ್ನ್ ಹಾಕುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ
ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಬೆದರಿಸಲು ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಸತತವಾಗಿ ಕರ್ಕಶವಾಗಿ ಹಾರ್ನ್ ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪು. ವಿಪರೀತ ಶಬ್ದಗಳು ನಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಕ್ರೋಶ ಮತ್ತು ಆತಂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಅವು ಹೆದರಿ ಓಡುವ ಬದಲು ಮತ್ತಷ್ಟು ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದು ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತವೆ.
3. ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದೆಯಲು ಹೋಗಬೇಡಿ
3. ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದೆಯಲು ಹೋಗಬೇಡಿ
ಬೈಕ್ ಓಡಿಸುತ್ತಲೇ ಚಲಿಸುವ ಗಾಡಿಯಿಂದ ಕಾಲಿನಿಂದ ನಾಯಿಯನ್ನು ಒದೆಯಲು ಅಥವಾ ಬೆದರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ 100% ವಾಹನದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಪ್ಪಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುತ್ತೀರಿ. ಚಲಿಸುವ ವಾಹನದಿಂದ ಬಿದ್ದರೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗುತ್ತವೆ.
4. ನಾಯಿಗಳ ಕಣ್ಣನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡಬೇಡಿ (Avoid Direct Eye Contact)
4. ನಾಯಿಗಳ ಕಣ್ಣನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡಬೇಡಿ (Avoid Direct Eye Contact)
ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಅವುಗಳ ಕಣ್ಣನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೋಡುವುದನ್ನು ನಾಯಿಗಳು 'ಸವಾಲು' (Challenge) ಅಥವಾ 'ಆಕ್ರಮಣದ ಸಂಕೇತ' ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಇಡಿ.
ಹಾಗಾದರೆ ನಾಯಿಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗುವ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿ ಯಾವುದು?
ಹಾಗಾದರೆ ನಾಯಿಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗುವ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿ ಯಾವುದು?
ಗಾಡಿಯ ವೇಗವನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಿ (Slow Down): ನಾಯಿಗಳು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದಾಗ ಗಾಬರಿಯಾಗದೆ ಬೈಕಿನ ವೇಗವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ನೀವು ನಿಧಾನವಾದಂತೆ, ನಾಯಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬೆನ್ನಟ್ಟುವ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತವೆ.
ಅಗತ್ಯಬಿದ್ದರೆ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಶಾಂತರಾಗಿರಿ: ನಾಯಿಗಳು ತೀರಾ ಹತ್ತಿರ ಬಂದರೆ, ಗಾಡಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬದಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಶಾಂತರಾಗಿ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆಯೇ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಚಲನವಲನ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಅವು 1-2 ಬಾರಿ ಬೊಗಳಿ ತಾವಾಗಿಯೇ ಹೊರಟುಹೋಗುತ್ತವೆ.
ನೆನಪಿರಲಿ: ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಯಪಡದೆ 'ಸಂಯಮ' ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಏಕೈಕ ದಾರಿ.
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