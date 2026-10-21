ಇಂದಿನ ದುಬಾರಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಉಳಿಸಿ ಬೇಗನೆ ನಿವೃತ್ತರಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆಯೂ ಹಲವರಿಗಿದೆ. 28 ವರ್ಷದ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ 42ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ₹5 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಎಂದು ChatGPT ಬಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದಿನ ದುಬಾರಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಉಳಿಸಿ ಬೇಗನೆ ನಿವೃತ್ತರಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆಯೂ ಹಲವರಿಗಿದೆ. ಆದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹70,000 ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ 42ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ₹5 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕಲು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ChatGPT ಸಹಾಯ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ನೀಡಿದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ಅವರ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಗುರಿ ತಲುಪಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ.
28 ವರ್ಷದ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಸಂಬಳ, ಮಾಸಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ChatGPTಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
₹70,000 ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಸಬಹುದು?
ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾಸಿಕ ಕೈಗೆ ಸಿಗುವ ಸಂಬಳ ₹70,000. ಅದರಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಬಾಡಿಗೆಗಾಗಿಯೇ ₹14,000 ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇತರ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಒಟ್ಟು ಮಾಸಿಕ ಖರ್ಚು ₹45,000 ಆಗುತ್ತದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ, ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಉಳಿಯುವ ಮೊತ್ತ ₹25,000.
ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ: ₹70,000
ಮನೆಯ ಬಾಡಿಗೆ: ₹14,000
ಒಟ್ಟು ಮಾಸಿಕ ವೆಚ್ಚ: ₹45,000
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮೊತ್ತ: ₹25,000
ತಮ್ಮ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಈ ₹25,000 ಅನ್ನು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ (SIP) ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ, 14 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ₹5 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಅವರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ChatGPT ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ 3 ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
ಈ ನಿವೃತ್ತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಊಹೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.
1. ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ: ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಶೇ.10ರಷ್ಟು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ.
2. SIP ಹೆಚ್ಚಳ: ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಶೇ.10ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
3. ಹೂಡಿಕೆಯ ಆದಾಯ: ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ.15ರಷ್ಟು ಆದಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಊಹೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ₹25,000 ಇರುವ ಮಾಸಿಕ SIP, 14ನೇ ವರ್ಷದ ವೇಳೆಗೆ ಸುಮಾರು ₹86,307 ಆಗಬಹುದು. ಅದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳವೂ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಶೇ.10ರಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಶೇ.15ರಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಆದಾಯ ಖಚಿತವಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆಧಾರಿತ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾಯವು ಏರಿಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ.
42ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ₹5 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?
ಇದೇ ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆ. 28ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಆರಂಭಿಸಿ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ SIP ಮೊತ್ತವನ್ನು ಶೇ.10ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾ ಹೋದರೂ, ChatGPTಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ 42ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹2.10 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಬಹುದು.
ಈ ₹2.10 ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹83.92 ಲಕ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವಂತ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೊತ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಸುಮಾರು ₹1.26 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ದೊರೆಯಬಹುದಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ನಿರಂತರ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆದಾಯದ ಊಹೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿದರೆ 42ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ₹5 ಕೋಟಿ ಗುರಿ ತಲುಪುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ನಿವೃತ್ತಿಯ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಮುಂದೂಡುವುದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾದ ಆಯ್ಕೆಗಳಾಗಿವೆ.
ಹಾಗಾದರೆ ₹5 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬೇಕು?
ವರದಿಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಆರಂಭಿಕ ₹25,000 ಮಾಸಿಕ SIP ಅನ್ನು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಶೇ.10ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾ, ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶೇ.15ರಷ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಿದರೆ, ₹5 ಕೋಟಿ ಗುರಿ ತಲುಪಲು ಸುಮಾರು 18 ವರ್ಷ 10 ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಅಂದರೆ, 28ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದರೆ, ಸುಮಾರು 47ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ₹5 ಕೋಟಿ ಗುರಿ ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಈ ಮಾದರಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರು ಬಯಸಿರುವ 42ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು ಐದು ವರ್ಷ ತಡವಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಶೇ.15ರಷ್ಟು ಆದಾಯವು ಕೇವಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ ಊಹೆಯಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಖಚಿತ ಆದಾಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ನೈಜ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಈ ಅಂದಾಜಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು.