ಎರಡೇ ಎರಡು ಪದಾರ್ಥ- 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಕ್ಕು ಮಾಯ: ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ಟರು ಈ ಟಿಪ್ಸ್
ವಯಸ್ಸಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸುಕ್ಕುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, ಅಗಸೆಬೀಜ ಮತ್ತು ಓಟ್ಸ್ ಬಳಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸಬಹುದಾದ ಸರಳ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ನ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಲೇಪನವು ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಸುಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸುಕ್ಕಾಗುವ ಮುಖ
ವಯಸ್ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಮುಖ ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಯಸ್ಸಾಗುವ ಮೊದಲೇ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮುಖ ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟುವುದು ಇದೆ. ಹಾಗೆಂದ ಮಾತ್ರ ವಯಸ್ಸಾದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಖ ಸುಕ್ಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಲ್ಲ. ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಆಹಾರ, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ, ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ... ಹೀಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಬಹುದು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕೆಲವೊಂದು ಲೇಪನಗಳು ಒಂದಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸುಕ್ಕನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸೌಂದರ್ಯ ಎನ್ನುವುದು ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರಾದರೂ, ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಬಂದು ನಿಲ್ಲುವುದು ಬಾಹ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಎನ್ನುವುದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ.
ಜನರ ಮಾತನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ
ನೀವು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ತಕ್ಷಣ, ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿ ಏಕೆ ಸುಕ್ಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಳಬಹುದು. ನೀವು ಸುಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. ಎರಡೇ ಎರಡು ಪದಾರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ಸುಕ್ಕನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞರ ಮಾತು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಈ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಹಚ್ಚಿದರೆ ನೀವು 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಅತಿಯಾದ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು
ಅತಿಯಾದ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಅಥವಾ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಸುಕ್ಕುಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ವಯಸ್ಸಾಗುವುದು ಸುಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸುಕ್ಕುಗಳು ಸುಂದರವಾದ ಮುಖವನ್ನು ಸಹ ಅನಾಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸುಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸಿ ಹಚ್ಚಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಕೆಲವೇ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮುಖವು ದೋಷರಹಿತ ಮತ್ತು ಸುಕ್ಕುರಹಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕಲಿಯೋಣ.
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರಿಹಾರ
ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಕ್ಕುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳು ಔಷಧಿಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಸುಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸಿ ಮತ್ತು 10 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಹಚ್ಚಿ. 10 ದಿನಗಳ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಭಾರತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವು ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕ್ರಮೇಣ ಫಲಿತಾಂಶ ನೋಡಬಹುದು
ಇದಲ್ಲದೆ, ಹತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಸುಕ್ಕುಗಳು ಮಸುಕಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸುಕ್ಕುಗಳು ಸೌಮ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮಗೆ ಕಪ್ಪು ಸುಕ್ಕುಗಳಿದ್ದರೆ, ಈ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತಲೇ ಇರಿ. ಇದು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅವು ಕ್ರಮೇಣ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಬೇಕೆಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞೆ ಭಾರತಿ ತನೇಜಾ ಅವರಿಂದ ಕಲಿಯೋಣ.
ಅಗಸೆಬೀಜ ಮತ್ತು ಓಟ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್
ಒಂದು ಚಮಚ ಅಗಸೆಬೀಜವನ್ನು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಕುದಿಸಿ. ನೀರನ್ನು ಸೋಸಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಓಟ್ಸ್ ಪುಡಿ, ಒಂದು ಚಮಚ ಮೊಸರು, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಒಂದು ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಸೇರಿಸಿ. ದಪ್ಪ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಬಿಡಿ. ಅದು ಒಣಗಿದ ನಂತರ, ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವು ಹೈಡ್ರೀಕರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ.
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