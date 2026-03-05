ಸೌತೆಕಾಯಿಯ ಎರಡು ಬದಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಉಜ್ಜಿದಾಗ ಬರುವ ಆ ಬಿಳಿ ನೊರೆ ಏನು ಗೊತ್ತೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಮಾಹಿತಿ!
Why rub cucumber ends: ಸೌತೆಕಾಯಿ ಕತ್ತರಿಸುವ ಮುನ್ನ ಅದರ ತುದಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಉಜ್ಜುವುದನ್ನು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ನೋಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಉಜ್ಜಿದಾಗ ಸೌತೆಕಾಯಿಯಿಂದ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ನೊರೆ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೌತೆಕಾಯಿಯ ಕಹಿಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ ಕೇವಲ ನಂಬಿಕೆಯೋ ಅಥವಾ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದಾದರೂ..
ಹಿರಿಯರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಡೆದು ಬಂದಿರುವ ರೂಢಿ
ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಅನೇಕ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಸುವ ಸೌತೆಕಾಯಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದ ಒಂದು ರಹಸ್ಯವಿದೆ. ಸೌತೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವ ಮೊದಲು ಅದರ ತುದಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಲವಾಗಿ ಉಜ್ಜುವುದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಡೆದು ಬಂದಿರುವ ರೂಢಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೊರಬರುವ ಆ ಬಿಳಿ ನೊರೆ ಕೇವಲ ಕೊಳೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಡಗಿದೆ!
ಸೌತೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ 95% ನೀರು!
ಸೌತೆಕಾಯಿ ಪ್ರಿಯರು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಉಳ್ಳವರು ತಿಳಿಯಲೇಬೇಕಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಸೌತೆಕಾಯಿಯು ಶೇ.95 ರಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಠಿಣ ವ್ಯಾಯಾಮದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಹೈಡ್ರೀಕರಿಸಲು (ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಂಶ ಕಾಪಾಡಲು) ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಚರ್ಮದ ಕಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯ ತಂಪು ಕಾಪಾಡಲು ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಹಾರ.
ತುದಿಯನ್ನು ಉಜ್ಜಿದಾಗ ಬರುವ ಆ ಬಿಳಿ ನೊರೆ ಏನು?
ಸೌತೆಕಾಯಿಯ ತುದಿಯನ್ನು ಉಜ್ಜಿದಾಗ ಹೊರಬರುವ ಬಿಳಿ, ನೊರೆ ತರಹದ ವಸ್ತುವನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 'ಕುಕುರ್ಬಿಟಾಸಿನ್' (Cucurbitacin) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೌತೆಕಾಯಿಯು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಕೀಟಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ 'ಕುಕುರ್ಬಿಟಾಸಿನ್' ಎಂಬ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಿಣ್ವವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಸೌತೆಕಾಯಿಯ ಕಹಿ ರುಚಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ.
ಎಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ?
ಈ ಕಹಿ ಅಂಶವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೌತೆಕಾಯಿಯ ಎರಡು ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಿಪ್ಪೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ರಾಸಾಯನಿಕವಲ್ಲ
ಅನೇಕರು ಇದನ್ನು ಕೃತಕವಾಗಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಎಂದು ತಪ್ಪು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸೌತೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಇರುವ ಒಂದು ಜೈವಿಕ ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಹಿರಿಯರ ಈ ಪದ್ಧತಿಯ ಹಿಂದಿನ ಲಾಭವೇನು?
ಸೌತೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವ ಮೊದಲು ಅದರ ಕಾಂಡದ ಭಾಗವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಉಜ್ಜುವುದರಿಂದ, ಒಳಗಿರುವ ಕುಕುರ್ಬಿಟಾಸಿನ್ ಎಂಬ ಕಹಿ ರಸವು ನೊರೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸೌತೆಕಾಯಿಯ ಉಳಿದ ಭಾಗವು ಸಿಹಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ನಾವು ಚಾಟ್ ಮಸಾಲಾ ಅಥವಾ ನಿಂಬೆ ರಸ ಹಾಕಿ ಸವಿಯುವ ಮೊದಲು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ವಿಜ್ಞಾನದ ಆಧಾರಿತ ಕೆಲಸ
ಸೌತೆಕಾಯಿಯ ತುದಿಯನ್ನು ಉಜ್ಜುವುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲ, ಅದು ವಿಜ್ಞಾನದ ಆಧಾರಿತ ಕೆಲಸ. ಈ ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದಿನಿಂದ ಕಹಿಯಾದ ಸೌತೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಸವಿಯಾದ ಆಹಾರವನ್ನಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ನೀವು ಸಲಾಡ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಈ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿ!
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.