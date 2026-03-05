ಈ ರುಚಿಕರ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ಅದರ ಮಜವೇ ಬೇರೆ. ದೋಸೆ, ಇಡ್ಲಿ, ರೊಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಚಪಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ರುಚಿ ಅಷ್ಟಕಷ್ಟೇ..
ಈರುಳ್ಳಿ ಗೊಜ್ಜು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ, ಇಂಥ ರುಚಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಸಿಗದು
ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಚಟ್ನಿ (Chutney) ಅಥವಾ ಈರುಳ್ಳಿ ಗೊಜ್ಜು (Gojju) ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪಂಚಪ್ರಾಣ. ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರಕ್ಕೆ ದೋಸೆ, ಇಡ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟಕ್ಕೆ ರೊಟ್ಟಿ, ಚಪಾತಿ ಇರಲಿ, ಈ ಚಟ್ನಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಊಟದ ರುಚಿಯೇ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬಹುತೇಕರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಈರುಳ್ಳಿ ಚಟ್ನಿ ಹೋಟೆಲ್ ರುಚಿಯಂತೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಈರುಳ್ಳಿ ಚಟ್ನಿ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಲು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ರಹಸ್ಯವಿದೆ. ಅದುವೇ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹದವಾಗಿ ಹುರಿಯುವ ಕಲೆ!
ಏನಿದು ವಿಶೇಷ ಟ್ರಿಕ್?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ಹುರಿಯುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿದ ಬಳಿಕ, ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಯ ಬದಲು 'ತುಪ್ಪ'ವನ್ನು ಹಾಕಿ. ತುಪ್ಪ ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ ಈರುಳ್ಳಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ (Low flame) ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಈರುಳ್ಳಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ (Golden brown) ಬಣ್ಣ ಬರುವವರೆಗೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಹುರಿಯುವುದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ. ಈ ರೀತಿ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹುರಿಯುವುದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಕ್ಕರೆಯ ಅಂಶ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ (Caramelization), ಚಟ್ನಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ಘಮವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಚಟ್ನಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯ ಅದ್ಭುತ ರುಚಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು:
ಹೆಚ್ಚಿದ ಈರುಳ್ಳಿ - 3 ದೊಡ್ಡದು
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳು - 8 ರಿಂದ 10
ತುಪ್ಪ - 2 ಚಮಚ
ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 4-5 (ಖಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ)
ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು - ಸ್ವಲ್ಪ
ಬೆಲ್ಲ - ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ತುಂಡು (ರುಚಿಗೆ)
ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ: ಸಾಸಿವೆ, ಕರಿಬೇವು, ಇಂಗು ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ.
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:
ಮೊದಲು ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಮಚ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಈರುಳ್ಳಿ ಮೆತ್ತಗಾಗಿ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೆಂಪು ಮಿಶ್ರಿತ ಬಂಗಾರದ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ. ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸೇರಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಾಡಿಸಿ. ಈಗ ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ.
ಮಿಶ್ರಣ ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚೂರು ಬೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿಸಿ ಸಾಸಿವೆ, ಕರಿಬೇವು ಮತ್ತು ಇಂಗಿನ ಒಗ್ಗರಣೆ ನೀಡಿ ಈ ಚಟ್ನಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಈರುಳ್ಳಿ ಚಟ್ನಿ ಸಿದ್ಧ!
ಯಾವುದರ ಜೊತೆ ಸವಿಯಲು ಚೆನ್ನ?
ಈ ರುಚಿಕರ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ಅದರ ಮಜವೇ ಬೇರೆ. ದೋಸೆ, ಇಡ್ಲಿ, ರೊಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಚಪಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ತುಪ್ಪದ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಈ ಚಟ್ನಿ ಕೇವಲ ರುಚಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮ. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಸರಳ ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಿ ನೋಡಿ, ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚುವುದು ಖಂಡಿತ!