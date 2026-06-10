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- ಬೇಳೆ, ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್-ಸ್ಟೀಲ್ ಡಬ್ಬಗಳು ಅಂಟಾಗಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನ ಬಳಸಿ ಐದೇ ಐದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ!
ಬೇಳೆ, ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್-ಸ್ಟೀಲ್ ಡಬ್ಬಗಳು ಅಂಟಾಗಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನ ಬಳಸಿ ಐದೇ ಐದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ!
Kitchen cleaning hacks: ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಬ್ಬಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಬರುವ ಹೊಗೆ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯ ಜಿಡ್ಡಿನಿಂದಾಗಿ ಜಿಗುಟಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ಜಿಡ್ಡನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಸುಲಭವಾದ ಮನೆಮದ್ದುಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು
ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು
ಅಡುಗೆಮನೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದರೂ, ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಗಲೀಜಾಗಿ ಕಾಣಲಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹಾರುವ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಹೊಗೆಯು ಕೌಂಟರ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೀಲ್ ಡಬ್ಬಗಳು ಸಹ ಇದರಿಂದ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಬೇಳೆ, ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಗಳ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಟೈನರ್ಗಳು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಹೊಗೆಯಿಂದಾಗಿ ಜಿಗುಟಾಗುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಧೂಳು ಮತ್ತು ಜಿಡ್ಡಿನ ದಪ್ಪ ಪದರವು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಹ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.
1. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಿಶ್ ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ಬಿಸಿನೀರಿನ ಮ್ಯಾಜಿಕ್
1. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಿಶ್ ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ಬಿಸಿನೀರಿನ ಮ್ಯಾಜಿಕ್
ಡಬ್ಬಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಎಣ್ಣೆಯ ಜಿಡ್ಡು ಇತ್ತೀಚಿನದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ, ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಹೋಮ್ ಕೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ 'ಐಡಿಯಲ್ ಹೋಮ್' ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಬ್ಬಗಳಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಹೊಗೆಯ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಶ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬೆರೆಸಿ ಡಬ್ಬವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ.
ವಿಧಾನ: ಡಬ್ಬಗಳನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ, ಈ ಬಿಸಿ ಸೋಪ್ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಡಿ. ನಂತರ ಹೆಚ್ಚು ಉಜ್ಜದೆ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.
2. ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾದ ಪೇಸ್ಟ್
2. ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾದ ಪೇಸ್ಟ್
ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಹೊಗೆಯ ಪದರವು ಹಳೆಯದಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಜಿಗುಟಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಮೇರಿಕನ್ ಹೋಮ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ 'ದ ಕಿಚನ್' ನ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಟೈನರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗಿರುವ ಹಠಮಾರಿ ಕೊಳೆ ಮತ್ತು ಜಿಗುಟುತನವನ್ನು ತೊಲಗಿಸಲು ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾದ ಪೇಸ್ಟ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ವಿಧಾನ: ಇದಕ್ಕಾಗಿ 2 ರಿಂದ 3 ಚಮಚ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ನಂತಹ ದಪ್ಪಗಿನ ಪೇಸ್ಟ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಡಬ್ಬಗಳ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ತದನಂತರ ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಹಗುರವಾದ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ನಿಂದ ಉಜ್ಜಿ, ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ.
3. ವಿನೆಗರ್ನಿಂದ ಸಿಗಲಿದೆ ಅದ್ಭುತ ಪರಿಹಾರ
3. ವಿನೆಗರ್ನಿಂದ ಸಿಗಲಿದೆ ಅದ್ಭುತ ಪರಿಹಾರ
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಮಾಡದೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಜಿಡ್ಡನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ (White Vinegar) ತುಂಬಾ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಖಾಲಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಮತ್ತು ವಿನೆಗರ್ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಜಿಗುಟಾದ ಡಬ್ಬಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ 5-10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ.
ಕೊನೆಯ ಮಾತು
ಕೊನೆಯ ಮಾತು
ಡಬ್ಬಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಗಲೀಜಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು, ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕಡಾಯಿ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಚ್ಚಳದಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಡಿ. ಇದರಿಂದ ಎಣ್ಣೆಯ ಹೊಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅಡುಗೆಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಾಗ ಈ ಡಬ್ಬಗಳನ್ನು ಒಣ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಹಗುರವಾದ ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸುತ್ತಿರಿ, ಇದರಿಂದ ಎಣ್ಣೆಯ ದಪ್ಪ ಪದರವು ಕುರೂವುದಿಲ್ಲ.
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