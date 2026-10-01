Snake weakness: ಇದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮುಗೀತು.. ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ಆಹಾರ ಕೊಳೆತು ಸಾಯುತ್ತೆ ಹಾವು!
Snake weakness: ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳೆಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಭಯ. ಆದರೆ, ಆ ಭಯಾನಕ ಹಾವುಗಳಿಗೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅಂದಹಾಗೆ ಹಾವುಗಳು ಹೀಗೆ ಮಲಗಿರೋದು ಯಾರನ್ನೋ ಕಚ್ಚೋಕಲ್ಲ... ಅದರ ಹಿಂದಿದೆ ನಂಬಲಸಾಧ್ಯ ರಹಸ್ಯ!
ಹಾವುಗಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ‘ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್ಡ್’ ಜೀವಿಗಳೇ?
ಹಾವುಗಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ‘ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್ಡ್’ ಜೀವಿಗಳೇ?
ಹಾವುಗಳನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ "ಸೌರಶಕ್ತಿ ಚಾಲಿತ (Solar-Powered) ಜೀವಿಗಳು" ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ! ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬದುಕಲು, ಚಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖವೇ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಮೂಲ.
ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶಾಖ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ!
ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶಾಖ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ!
ಹಾವುಗಳು ಶೀತ ರಕ್ತದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು (Cold-Blooded / Ectothermic). ಮಾನವರಂತೆ ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ತಾವೇ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ಶಾಖ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಾವುಗಳಿಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಾಹ್ಯ ಶಾಖವೇ ಅವುಗಳ ಏಕೈಕ ಆಸರೆ.
ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲಿಲ್ಲದೆ ಆಹಾರ ಜೀರ್ಣವಾಗಲ್ಲ!
ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲಿಲ್ಲದೆ ಆಹಾರ ಜೀರ್ಣವಾಗಲ್ಲ!
ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಶಾಖ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಚಲಿಸಲು ಶಕ್ತಿಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವು ನುಂಗಿದ ಆಹಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗಬೇಕೆಂದರೂ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಶಾಖವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆಹಾರ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ಕೊಳೆತು ಹಾವು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಬಹುದು!
ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳ ಮೇಲೇಕೆ ಮಲಗುತ್ತವೆ?
ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳ ಮೇಲೇಕೆ ಮಲಗುತ್ತವೆ?
ಡಾಂಬರು ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖವನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಂಡು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬೆಚ್ಚಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹಾವುಗಳು ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು (Basking) ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಬಂಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮಲಗುತ್ತವೆ.
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ!
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ!
ವಾತಾವರಣ ತಂಪಾದಾಗ ಅಥವಾ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳ ದೇಹ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಚಲಿಸಲು ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಬಿಲಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡು ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖ ಬರುವ ದಿನಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತವೆ.
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