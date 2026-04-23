ವಾರೆವ್ವ ಎಸಿಯಿಂದ ಬರೊ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ನಿಂದ ಇಷ್ಟೊಂದು ಲಾಭನಾ?, ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನೀವೂ ಬಕೆಟ್ ಹಿಡಿತೀರಿ
Reuse AC drain water hacks: ಧಗಧಗಿಸುವ ಬಿಸಿಲಿಗೆ AC ಅನಿವಾರ್ಯ. ಆದರೆ ಎಸಿಯಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೊರಹೋಗುವ ನೀರನ್ನು ನೋಡಿ 'ಅಯ್ಯೋ, ಎಷ್ಟು ನೀರು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 20 ರಿಂದ 30 ಲೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವ ಈ ನೀರು ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ವರದಾನ.
ಇಲ್ಲಿವೆ ಅದ್ಭುತ ಸಲಹೆಗಳು
ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಸಿ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಡ್ರೈನ್ ಪೈಪ್ ಮೂಲಕ ಬಹಳಷ್ಟು ನೀರು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಸಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 20 ರಿಂದ 30 ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ. ಈ ನೀರನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಗೆಯ ನೀರಿನ ಅಭಾವದಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಎಸಿ (AC) ಇಂದ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹೊರಬರುವ ನೀರನ್ನು ಚೆಲ್ಲದೆ ಮನೆಯ ವಿವಿಧ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪುನರ್ಬಳಕೆ (Reuse) ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ತಜ್ಞರು ಹೇಳೋದೇನು?
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಸಿಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಗಂಟೆಗೆ ಲೀಟರ್ಗಟ್ಟಲೆ ನೀರು ಡ್ರೈನ್ ಪೈಪ್ ಮೂಲಕ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಈ ನೀರು ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸಿದ ನೀರು (Distilled Water) ಇದ್ದಂತೆ. ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಕಠಿಣ ಖನಿಜಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಾಕಲು, ಕಾರು ತೊಳೆಯಲು ಅಥವಾ ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಈ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರಬಹುದಾದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ಅಥವಾ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಬಳಸಬಾರದು. ಈ ನೀರನ್ನು ಒಂದು ಬಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ನೀರಿನ ವ್ಯರ್ಥವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಪರಿಸರವನ್ನು ಕೂಡ ಉಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕುವುದು
ಎಸಿ ನೀರು ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ (Soft Water). ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗಿಡಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಿಮ್ಮ ಕೈದೋಟದ ಅಥವಾ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿನ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಈ ನೀರನ್ನು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು.
ವಾಹನಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆ
ಕಾರು ಅಥವಾ ಬೈಕ್ ತೊಳೆಯಲು ಈ ನೀರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಟ್ಯಾಪ್ ವಾಟರ್ ಬಳಸಿದರೆ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಕಲೆಗಳು ಬೀಳುತ್ತವೆ (Hard Water ಕಾರಣದಿಂದ), ಆದರೆ ಎಸಿ ನೀರಿನಿಂದ ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಮನೆಯ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ
ಮನೆಯನ್ನು ಒರೆಸಲು (Mopping), ಕಿಟಕಿ ಗಾಜುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಅಥವಾ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಲಶ್ ಮಾಡಲು ಈ ನೀರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ನೀವು ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು.
ಸ್ಟಿಮ್ ಐರನ್ (Steam Iron)
ಬಟ್ಟೆ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಟಿಮ್ ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿನ ಮಿನರಲ್ಗಳಿಂದಾಗಿ ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಎಸಿ ನೀರು ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸಿದ ನೀರಾದ್ದರಿಂದ ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಬಾಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
ನೆನಪಿಡಿ..
ಎಸಿ ನೀರನ್ನು ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಕುಡಿಯಲು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಬಳಸಬಾರದು. ಎಸಿ ಕಾಯಿಲ್ಗಳಿಂದ ಧೂಳು, ಕಸ ಈ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಕೆಲಸಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು. ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಎಸಿ ನೀರನ್ನು ಒಂದು ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗಿ ನೋಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಾಳೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎಸಿ ಪೈಪ್ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ನೀರು ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೇ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ.
