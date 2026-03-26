ಲಾಂಡ್ರಿಗೆ ಹೋಗೋ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ! ಮನೆಯಲ್ಲೇ ದುಬಾರಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ
Dry cleaning at home: ಸೀರೆ ಅಥವಾ ದುಬಾರಿ ಸೂಟ್ಗಳನ್ನು ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ಗೆ ನೀಡಲು ಲಾಂಡ್ರಿಗೆ ಅಲೆದಾಡಿ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಲಾಂಡ್ರಿಗೆ ಹಣ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಯವಾದ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಹೊಸತದಂತೆ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಣ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಎರಡೂ ವ್ಯರ್ಥ
ಹಬ್ಬ ಅಥವಾ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಡುವ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳು, ಕೋಟುಗಳು (Coats), ಲೆಹೆಂಗಾಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಅವು ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಲಾಂಡ್ರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು ಹಣ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಎರಡರ ವ್ಯರ್ಥ. ಕೆಲವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟ್ರಿಕ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಯವಾದ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
1. ಕೇರ್ ಲೇಬಲ್ (Care Label) ಗಮನಿಸಿ
ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೊಳೆಯುವ ಮೊದಲು ಅದರ ಮೇಲಿರುವ ಲೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಓದಿ. ಅಲ್ಲಿ ‘Dry Clean Only’ ಎಂದು ಇದ್ದರೆ ತುಂಬಾ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಸಿಲ್ಕ್ ಅಥವಾ ಉಣ್ಣೆ (Wool) ಆಗಿದ್ದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಚರ್ಮದ (Leather) ಬಟ್ಟೆಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ತಜ್ಞರಿಗೆ (Experts) ನೀಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
2. ಕಲೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದು (Spot Cleaning)
ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೆನೆಸುವ ಮೊದಲು, ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಕಲೆಗಳಿವೆಯೇ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅನ್ನು ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ, ಕಲೆ ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒರೆಸಿ.
3. ತೊಳೆಯುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ
ಒಂದು ಬಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಣ್ಣನೆಯ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೃದುವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವಾಶ್ ಅಥವಾ ಬೇಬಿ ಶಾಂಪೂ ಬೆರೆಸಿ. ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 10-15 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ಉಜ್ಜುವುದು ಅಥವಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಂಡುವುದು ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಮಾಡಬೇಡಿ.
4. ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ
ನೆನೆಸಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು, ಮತ್ತೆ ಶುದ್ಧವಾದ ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ ಸೋಪಿನ ನೊರೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ. ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಬಣ್ಣ ಹೋಗುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಿಂಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ.
5. ಒಣಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡುವುದು
ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಿಂಡುವ ಬದಲು, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟವಲ್ ಮೇಲೆ ಹರಡಿ ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ನೇರವಾಗಿ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳದಂತೆ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ. ಬಟ್ಟೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ತೇವಾಂಶ ಇರುವಾಗಲೇ ಕಡಿಮೆ ಶಾಖದಲ್ಲಿ (Steam Iron) ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅವು ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ.
ನೆನಪಿರಲಿ
ಬಟ್ಟೆಯ ಬಣ್ಣ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರೆ (Color Bleeding) ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಭಾರೀ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸದೆ ಕೇವಲ 'ಸ್ಟೀಮ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್' ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಈ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಉಳಿತಾಯವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಬಟ್ಟೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತವೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.