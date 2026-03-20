ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಚಹಾ ಕಲೆ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ. ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಬಳಸಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಲೆ ತೆಗೆಯಬಹುದು.
ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಚಹಾ ಕಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹಲವರು ಅಂದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು.
ಮೊದಲು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು 20 ನಿಮಿಷ ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಿ. ನಂತರ ಕಲೆಯಾದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಉಜ್ಜಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆದು ಒಣಗಿಸಿ.
ಕಲೆಯಾದ ಜಾಗದ ಮೇಲೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಉದುರಿಸಿ. ಅದನ್ನು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ. ಇದು ಕೂಡ ಚಹಾ ಕಲೆ ತೆಗೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ತಣ್ಣೀರಿಗೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ವಿನೆಗರ್ ಸೇರಿಸಿ. ಈ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನೆನೆಸಿಡಿ. ನಂತರ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದರೆ ಕಲೆ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಎರಡು ಚಮಚ ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಲೆಯಾದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ. ಸುಮಾರು 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ಇದು ಕಲೆ ತೆಗೆಯಲು ತುಂಬಾ ಸಹಕಾರಿ.
ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ (ಸೋಡಾ ಪುಡಿ) ಸೇರಿಸಿ. ಈ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೆನೆಸಿಡಿ. 15 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ತೊಳೆಯಿರಿ. ಇದು ಕಲೆ ತೆಗೆಯಲು ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಧಾನ.
