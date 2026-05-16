Towels: ಟವೆಲ್ ತೊಳೆಯೋದು ಹೇಗೆ? ಹೊಸದರಂತೆ ಮೃದುವಾಗಿಡಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಟವೆಲ್ಗಳು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ. ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ತೊಳೆದ ತಕ್ಷಣ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ, ಹಳೆಯದರಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊಸದರಂತೆ ಮೃದುವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ?
ಒಂದೆರಡು ವಾಶ್ಗಳಲ್ಲೇ ಗಡುಸಾಗುತ್ತವೆ
ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡುವ ಟವೆಲ್ಗಳು ಹೊಸದರಂತೆ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದ ಟವೆಲ್ಗಳು ಒಂದೆರಡು ವಾಶ್ಗಳಲ್ಲೇ ಹಳೆಯದಾಗಿ, ಗಡುಸಾಗುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಗುಣಮಟ್ಟ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಟವೆಲ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಆ ಟಿಪ್ಸ್ ಯಾವುವು?
ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸುಲಭ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಟವೆಲ್ಗಳು ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಹೊಸದರಂತೆ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆ ಟಿಪ್ಸ್ ಯಾವುವು ಎಂದು ಈಗ ತಿಳಿಯೋಣ. ಟವೆಲ್ಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಬೇರೆ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಜೊತೆ ತೊಳೆದರೆ, ಅವುಗಳ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಟವೆಲ್ಗಳು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಅತಿಯಾದ ಬಿಸಿ ನೀರು ಬೇಡ
ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಟವೆಲ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಡಿ. ಇದರಿಂದ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ, ಟವೆಲ್ಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯುವುದರಿಂದ ಕೊಳೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅತಿಯಾದ ಬಿಸಿ ನೀರು ಬೇಡ.
ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತದೆ
ಹೆಚ್ಚು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಸಾಫ್ಟ್ನರ್ ಬಳಸಿದರೆ ಟವೆಲ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬಳಸಿ. ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂತೆ ಡ್ರೈಯರ್ ಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, ಟವೆಲ್ಗಳು ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಒದ್ದೆಯಾದ ಟವೆಲ್ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅತಿಯಾದ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸುವುದು ಬೇಡ.
