Banana Storage: ಬಾಳೆಹಣ್ಣು 10 ದಿನವಾದ್ರೂ ಕಪ್ಪಾಗಲ್ಲ, ಈ 3 ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಸಾಕು!
How to keep bananas fresh: ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ತಾಜಾವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಸೂಪರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ.
Image Credit : Getty
ಹಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತೆ
ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಬೇಗನೆ ಹಣ್ಣಾಗಿ, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಿನ್ನದಿದ್ದರೆ ಕಪ್ಪಾಗಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬೇಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಬೇಗ ಕೆಡುತ್ತದೆ. ಹಣ್ಣು ಕಪ್ಪಾದರೆ ಅದರ ರುಚಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವೂ ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ 3 ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಹಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತಾಜಾ ಮತ್ತು ಹಳದಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
Image Credit : Getty
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ನಿಂದ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಸುತ್ತಿ
ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಬೇಗ ಹಣ್ಣಾಗಲು ಕಾರಣ, ಅದರ ತೊಟ್ಟಿನಿಂದ ಬರುವ ಎಥಿಲೀನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಈ ಗ್ಯಾಸ್, ಹಣ್ಣಾಗುವ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು, ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ತೊಟ್ಟನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ಅಥವಾ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಸುತ್ತಿ. ಇದರಿಂದ ಎಥಿಲೀನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೊರಹೋಗುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಹಣ್ಣು ಬೇಗ ಹಣ್ಣಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಪ್ರತಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ, ಅದರ ತೊಟ್ಟನ್ನು ಸುತ್ತಿಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳು 5 ರಿಂದ 10 ದಿನ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಕಪ್ಪಾಗದೆ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
Image Credit : Getty
ಏರ್-ಟೈಟ್ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ
ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಮಾಡುವ ತಪ್ಪು ಎಂದರೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ, ಅದರ ಸಿಪ್ಪೆ ತಕ್ಷಣ ಕಪ್ಪಾಗಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಗಾಳಿಯಾಡುವ, ತಂಪಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಣ್ಣು ತುಂಬಾ ಹಣ್ಣಾಗಿದ್ದರೆ, ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದು ಒಂದು ಏರ್-ಟೈಟ್ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಶೇಕ್, ಸ್ಮೂಥಿ ಮಾಡಲು ಬಹಳ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬಳಸಬಹುದು.
Image Credit : Getty
ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬುಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಟೇಬಲ್
ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸೇಬು, ಕಿತ್ತಳೆ, ಮೋಸಂಬಿಯಂತಹ ಹುಳಿ ಇರುವ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಡಿ. ಈ ಹಣ್ಣುಗಳು ಕೂಡ ಎಥಿಲೀನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಇನ್ನಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಹಣ್ಣಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಡಿ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೂ ಹಣ್ಣು ತುಂಬಾ ಹಣ್ಣಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದರಿಂದ ಶೇಕ್, ಹಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಬನಾನಾ ಪ್ಯಾನ್ಕೇಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ.ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ಈ 3 ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನೋಡಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹಣವೂ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಬಿಸಾಡುವ ಚಿಂತೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
